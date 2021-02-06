



Сегодня с дочерью погибшей под колесами машины Росгвардии пенсионерки Лидии Поповой пытались встретиться представители этого силового ведомства. «Я была в следственном комитете, когда выходила, увидела представителей Росгвардии. Они хотят со мной пообщаться, видимо, принести извинения. Но я не хочу и не могу. Никого не хочу обвинять, но и говорить с ними тоже не в состоянии», - рассказала ИА «Высота 102» Татьяна Гришанина.

По словам женщины, она пока не может забрать тело своей мамы. «В понедельник будут проводить экспертизу, пока мы не можем ее похоронить», - сказала Татьяна.

Напомним, накануне рано утром патрульный автомобиль Росгвардии, за рулем которого находился 28-летний сотрудник, сбил в Советском районе Волгограда пенсионерку. Вечером 69-летняя Лидия Попова скончалась в реанимации, по предварительным данным, от травм, несовместимых с жизнью. Ранее в ГУ МВД по Волгоградской области заявляли, что женщина переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода. Затем в СУ СК по Волгоградской области, где возбудили уголовное дело по факту смерти человека, сообщили, что пенсионерка пересекала проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Татьяна Гришанина не верит в версию о том , что ее мама могла нарушить правила дорожного движения, так как, по ее словам, она была дисциплинированным пешеходом.



