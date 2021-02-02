Общество 02.02.2021 09:05
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02.02.2021 09:05
Сегодня в Волгограде скончался почетный житель города-героя Волгограда Максим Матвеевич Загорулько. Как сообщает ИА «Высота 102», знаменитого волгоградца не стало на 97-ом году жизни. Печальная весть пришла час назад в особенный для Волгограда день – в 78-летнюю годовщину празднования победы в Сталинградской битвы.
Максим Матвеевич Загорулько – российский ученый, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, участник Великой Отечественной и Советско-японской войн, участник Сталинградской битвы. Он был первым ректором Волгоградского государственного университета, после чего свою жизнь посвятил изучению Сталинградской битвы и участию в патриотическом воспитании молодого поколения.
В последнее время Максим Матвеевич Загорулько плохо себя чувствовал - давал о себе знать возраст. Он уже не мог обходиться без посторонней помощи. Недавно его именем была названа новая улица в Волгограде.
Администрация Волгограда выражает соболезнования родным и близким Максима Матвеевича.
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