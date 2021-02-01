Волгоград укрепил позиции в рейтинге популярных авиарейсов из Москвы

Общество 01.02.2021 20:53
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01.02.2021 20:53
Волгоград занял 13-ое место в ТОП-20 популярных авианаправлений из Москвы по России. Как сообщает ИА «Высота 102», результаты исследований за январь опубликовал аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру. По сравнению с прошлым годом город-герой, который был на 20-о месте, заметно улучшил свои позиции в рейтинге. При этом на 34% сократился средний чек за поездку – до 3204 рублей на человека.
Авиарейсы «Санкт-Петербург – Волгоград» пользуются меньшим спросом. В 2020 году областной центр разместился на 19-ом месте по частоте перелетов из северной столицы. За минувший месяц город-герой и вовсе упал на 20-ую строчку. Стоимость билета в январе по сравнению со средним чеком за прошлый год снизилась на 11% (до 4300 рублей).
Среди самых востребованных городов для авиапутешествий из Москвы сейчас являются Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь, Краснодар и Минеральные Воды. Путешественники из Петербурга чаще всего летали в Москву, Сочи, Краснодар, Мурманск и Калининград. За рубеж из российской столицы в январе охотнее всего отправлялись на самолете в страны ближнего зарубежья (Киргизию, Армению, Молдавию, Узбекистан, Азербайджан), а также в Турцию, ОАЭ и Белоруссию.
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