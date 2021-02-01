Общество

В Волгограде отважного мужа продавщицы наградили за задержание грабителя

Общество 01.02.2021 11:52
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01.02.2021 11:52




Благодарственное письмо от имени руководства Управления МВД России по Волгограду и ценный подарок вручен жителю города-героя за задержание  грабителя. Эта громкая история произошла 18 января этого года и попала на видео камеры наблюдения. Как рассказали ИА «Высота 102» в УМВД по Волгограду, вечером на пульт частного охранного предприятия поступил сигнал о срабатывании сигнализации в торговом павильоне, расположенном по ул. Елецкая.
Прибывшая группа установила, что в помещение вошёл мужчина, который стал угрожать 43-летней продавщице предметом, похожим на пистолет. Перепуганная женщина не стала оказывать сопротивление. Налётчик похитил из кассы около 18 тысяч рублей и скрылся.
Спустя десять дней, вечером, ситуация повторилась: в тот же магазин зашёл вооружённый мужчина и, угрожая предметом, похожим на пистолет, стал требовать у той же женщины-продавца выручку.
Однако разбой пошёл не по сценарию, поскольку на помощь работнице магазина, успевшей нажать тревожную кнопку, пришёл её супруг. Муж женщины самостоятельно задержал злоумышленника и передал прибывшему экипажу Росгвардии.
Мужчина был доставлен в отдел полиции. Им оказался 44-летний безработный местный житель. Мужчина сознался в двух преступлениях. У него изъят пневматический пистолет. Сейчас он находится под стражей.
Вручая благодарственное письмо и ценный подарок, начальник Управления МВД России по Волгограду полковник полиции Дмитрий Возжаев выразил Анатолию Обухову слова признательности за активную гражданскую позицию и содействие полиции в задержании преступника.

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