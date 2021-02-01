Общество 01.02.2021 11:52
0
01.02.2021 11:52
Благодарственное письмо от имени руководства Управления МВД России по Волгограду и ценный подарок вручен жителю города-героя за задержание грабителя. Эта громкая история произошла 18 января этого года и попала на видео камеры наблюдения. Как рассказали ИА «Высота 102» в УМВД по Волгограду, вечером на пульт частного охранного предприятия поступил сигнал о срабатывании сигнализации в торговом павильоне, расположенном по ул. Елецкая.
Прибывшая группа установила, что в помещение вошёл мужчина, который стал угрожать 43-летней продавщице предметом, похожим на пистолет. Перепуганная женщина не стала оказывать сопротивление. Налётчик похитил из кассы около 18 тысяч рублей и скрылся.
Спустя десять дней, вечером, ситуация повторилась: в тот же магазин зашёл вооружённый мужчина и, угрожая предметом, похожим на пистолет, стал требовать у той же женщины-продавца выручку.
Однако разбой пошёл не по сценарию, поскольку на помощь работнице магазина, успевшей нажать тревожную кнопку, пришёл её супруг. Муж женщины самостоятельно задержал злоумышленника и передал прибывшему экипажу Росгвардии.
Мужчина был доставлен в отдел полиции. Им оказался 44-летний безработный местный житель. Мужчина сознался в двух преступлениях. У него изъят пневматический пистолет. Сейчас он находится под стражей.
Вручая благодарственное письмо и ценный подарок, начальник Управления МВД России по Волгограду полковник полиции Дмитрий Возжаев выразил Анатолию Обухову слова признательности за активную гражданскую позицию и содействие полиции в задержании преступника.
Реклама
Прощание с легендарным фронтовиком Максимом Загорулько пройдет в музее-панораме "Сталинградская битва"03.02.2021 11:12
Общество 03.02.2021 11:12
«Нет времени»: в Волгограде скульптуру «Родина-мать зовет!» после недавней реставрации проверят на надежность02.02.2021 20:14
Общество 02.02.2021 20:14
Сталинградская битва глазами офицера-разведчика армии Паулюса02.02.2021 20:06
Общество 02.02.2021 20:06
Бесценный подарок вручил ветеранам службы главный полицейский Волгоградской области02.02.2021 16:23
Общество 02.02.2021 16:23
В Волгограде легендарному танку Т-34 «Челябинский колхозник» вернули молодость02.02.2021 16:07
Общество 02.02.2021 16:07
Лучший учитель России увезет из Волгограда в Ростов-на-Дону хрустального пеликана02.02.2021 15:51
Общество 02.02.2021 15:51
В Волгоградской области уволился главврач Калачевской ЦРБ02.02.2021 15:40
Общество 02.02.2021 15:40
Расскажите про Илюшу: волонтеры с шариками спасают жизнь тяжелобольного мальчика из Фролово Волгоградской области02.02.2021 15:03
Общество 02.02.2021 15:03
Напечатанная РУСАЛом на 3D-принтере деталь спутника успешно работает в космосе02.02.2021 14:54
Общество 02.02.2021 14:54
В Волгоградской области коронавирус унес жизни еще пятерых человек02.02.2021 13:21
Общество 02.02.2021 13:21
Филиал ООО «Капитал Медицинское Страхование» в Волгоградской области: Каждый должен помнить подвиг Советского Солдата02.02.2021 12:01
Общество 02.02.2021 12:01
Михаил Зимин, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»: «С Днём Сталинградской победы!»02.02.2021 11:20
Общество 02.02.2021 11:20
«Ура Сталину! Ура Победе!»: спустя 78 лет в Волгограде воссоздали митинг победителей02.02.2021 10:27
Общество 02.02.2021 10:27
Губернатор Волгоградской области выразил соболезнования близким Максима Загорулько02.02.2021 09:57
Общество 02.02.2021 09:57
В святой для волгоградцев день скончался участник Сталинградской битвы Максим Загорулько02.02.2021 09:05
Общество 02.02.2021 09:05
Реклама