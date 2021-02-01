В Волгограде мост через Нулевую продольную стягивают пролетами

Общество 01.02.2021 10:25
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01.02.2021 10:25
На Нижней террасе набережной стартовала укрупнительная сборка пролетных конструкций пешеходной эстакады. Всего рабочим предстоит собрать три пролетных строения мостового перехода через Нулевую продольную магистраль, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.
Участие в изготовлении металлических конструкций для пролетных строений пешеходной эстакады, возводимой на Нижней террасе центральной набережной, принимали два местных промышленных предприятия - завод «Красный Октябрь» и ВЗБТ. Производственные площадки поставили 36 крупногабаритных конструкций, выполненных из низколегированной стали повышенной прочности и устойчивых к коррозии, общим весом около 300 тонн. Кроме того, заводы поставили заказчику еще 2,76 тонн высокопрочных болтов для сборки моста.
В настоящее время подрядная организация завершила бетонирование всех восьми опор мостового перехода. Специалисты используют бетон со специальными присадками, позволяющими работать при отрицательной температуре окружающего воздуха. Колонны установлены на заранее подготовленный свайно-ростверковый фундамент. Каждая из них имеет восьмигранную форму толщиной один метр. Высота опор в зависимости от их расположения варьируется от 4,5 до 6,3 метров - самые высокие установлены по обе стороны от рокадной дороги. Они обеспечат габариты проезда автотранспорта под мостом не менее 5,5 метров.
Пешеходная эстакада шириной 18 метров и протяженностью порядка 80 метров поможет отдыхающим быстро и безопасно пересечь рокадную дорогу, пояснили в мэрии. Кроме того, образуя единое смотровое пространство с верхним ярусом амфитеатра, мост позволит зрителям с комфортом наблюдать за происходящим на его сцене.
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