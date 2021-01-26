



Факт невыполнения заместителем руководителя территориального управления Роспотребнадзора Ириной Климиной законных требований Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора признал суд. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение Волгоградского областного суда, в ноябре 2020 года Центральный районный суд признал Ирину Климину виновной по ст. 17.7 КоАП РФ (Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении). Госслужащей был назначен штраф в сумме 2 тысячи рублей, но она обжаловала решение в апелляционной инстанции. Климина просила отменить постановление и прекратить в отношении нее производство по административному делу.

В судебном заседании установлено, что летом 2020 года природоохранный прокурор, осуществляющий проверку по жалобе гражданина, обратился в управление Роспотребнадзора по Волгоградской области с запросом о предоставлении определенных сведений и документов не позднее 13 августа. Запрос поступил на рассмотрение Ирины Климиной, так как в тот момент она исполняла обязанности руководителя управления. Однако прокурору ответ был дан только 19 августа.

Защитник Климиной пояснил, что умысла не отвечать на запрос прокурора у нее не было, а так же, что данный запрос не отвечает понятию требования прокурора, поскольку в данном случае не соблюдена его процессуальная форма. Однако суд эти доводы не принял. Так, согласно ФЗ "О прокуратуре РФ", требования прокурора, вытекающие из его полномочий, подлежат безусловному исполнению в установленный срок. Волгоградский областной суд оставил постановление об административном наказании без изменения, а жалобу - без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.



