Расследования 26.01.2021 11:10
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26.01.2021 11:10
К 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен 30-летний Сергей Рогожкин за разбойное нападение на пункт скупки ювелирных украшений в Волгограде. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, такой приговор вынес Рогожкину Краснооктябрьский районный суд.
В судебном заседании установлено, что мужчина решился на преступление из-за непогашенных кредитов. Напасть он решил на пункт скупки в Краснооктябрьском районе, в котором ранее работал. В октябре 2019 года, скрыв лицо балаклавой и вооружившись деревянной ножкой от стула, он ворвался в помещение скупки. Угрожая работникам расправой, он потребовал открыть сейф, где находились деньги и ювелирные украшения на сумму более 1,8 миллиона рублей. Когда налетчик начал все складывать в пакет, сотрудники скупки попытались предотвратить ограбление. Между Рогожкиным и одним из работников завязалась потасовка. В это время сотрудница скупки выбежала на улицу и попросила помощи. Налетчика задержали прохожие и прибывшие на вызов полицейские.
На суде Рогожкин отрицал вину, поясняя, что около 4 лет назад работал в данной скупке и у работодателя перед ним осталась задолженность по заработной плате. Забрать он хотел всего 20-30 тысяч рублей, но денег в сейфе оказалось мало, поэтому он "с досады взял чуть-чуть ювелирных изделий".
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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