Общество

Сбер запустил общероссийский студенческий акселератор SberStudent с программой от Stanford Online

Общество 25.01.2021 11:19 Новости компаний
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25.01.2021 11:19 Новости компаний


В День российского студенчества Сбер запустил первый общероссийский акселератор для студентов, аспирантов, научных сотрудников институтов и университетов. Программу для акселератора разработал Стэнфордский центр профессионального развития. 
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Сбера, акселератор пройдёт в три этапа с 1 марта по 31 августа 2021 года и принять в нем участие можно будет абсолютно бесплатно.
Студенческий акселератор SberStudent для студентов России — это возможность под руководством менторов от Stanford Online перенять бесценный опыт организации и развития бизнеса от лучших предпринимателей и профессоров Кремниевой долины, научиться мыслить как инновационный предприниматель, а также оценивать потенциал превращения бизнес-идеи в полноценный бизнес, анализировать соответствие продукта рынку (product-marketfit), выстраивать архитектуру бизнес-моделей, формулировать цели, превращать их в метрики и планы, оценивать необходимые ресурсы, в том числе финансовые, для их достижения, найти крупных заказчиков, партнеров и получить первые инвестиции на развитие, и главное – реализовать работающий продукт стартапа и монетизировать его.
Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка: «В семействе акселераторов Сбера пополнение: к нашей международной программе для seed-стартапов Sber500в партнерстве с 500Startups, программам для сотрудников SberUp и школьников SberZ добавился студенческий акселератор SberStudent. Глобальная цель всех этих акселераторов —вырастить созвездие новых сильных технологических компаний, которые могли бы стать фундаментом новой экономики нашей страны. Для этого нужно начать менять отношение к предпринимательству в целом, а также предоставить участникам знания, инструменты и ресурсы, необходимые для роста бизнеса. Программу Студенческого акселераторамы реализуем на базе контента от Стэнфордского центра профессионального развития — это уникальная экспертиза и опыт профессионалов, которые воспитали не одно поколение стартаперов и стояли у истоков модели Кремниевой долины, в которой ядром развития технологического предпринимательства является университет и его студенты. Уверен, этот проект внесёт важный вклад в развитие культуры предпринимательства в российской университетской среде и заложит основу для создания в вузах дружественной к бизнес-инновациям среды».
Стэнфордский университет — лидер по успешности выпускников в сфере стартапов : с 2006 года выпускники Стэнфорда создали более 2000 технологических компаний, которые привлекли более $87 млрд венчурных инвестиций. Выпускники и студенты университета стояли у истоков зарождения Кремниевой долины и ее сегодняшнего успеха.
Валерий Фальков, Министр науки и высшего образования Российской Федерации: «В университетах отдельное внимание уделяется формированию креативной предпринимательской среды, взаимодействие вузов и индустриальных партнеров уже становится нормой. Для нас особенно важно, чтобы ведущие российские технологические компании предоставляли студентам новые возможности для реализации, погружения их в среду реальной работы. Убежден, что инициатива по проведению первого общероссийского студенческого акселератора SberStudent будет способствовать достижению этих целей».
Лучшие команды получат дополнительные ресурсы для развития своего проекта и поддержку менторов от StanfordOnline, а также возможность представить проект более чем 60 компаниям экосистемы Сбера, крупнейшим российским и международным корпорациям и инвесторам на финальном Демо-дне в СберУниверситете.
Заявки принимаются до 25 февраля на сайте http://www.sberstudent.sberclass.ru/
Фото ru.freepik.com

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