Общество

«Я был на кислороде»: пожилому волгоградцу медики помогли задышать самому

Общество 24.01.2021 19:16
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24.01.2021 19:16


65-летний Инсаф Шарапов благодарит врачей волгоградской больницы №4 и лечащего врача Ивана Константиновича за профессиональное лечение и самоотверженный труд, благодаря чему его фактически поставили на ноги, когда он заразился ковидом. Как сообщает ИА «Высота 102», Инсаф Шарапов попал в больницу со своей супругой-медиком, ситуация была нелегкой.
«У меня была температура под сорок, потом упала сатурация до 93 единиц. Скорая нас привезла в больницу №4. Жену уже выписали, а я был на кислороде в состоянии средней тяжести», - рассказал Инсаф. По его словам, врачи буквально выхаживали своих пациентов, откликались на просьбы, объясняли необходимость назначенного лечения. «Нас все время подбадривали и юмором, и оптимизмом. И не оставляли нам сомнений, что мы не вылечимся. Низкий поклон докторам этой больницы!», - говорит Инсаф.
Напомним, что ранее своей историей выздоровления с редакцией поделилась 65-летняя волгоградка Ольга Тяпаева. Она искренне благодарила медиков больницы №2 Волжского, которые буквально вернули ее к жизни.

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