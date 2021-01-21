Общество

В Волгограде коммунальщики приготовились к очередным сюрпризам погоды

Общество 21.01.2021 18:28
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21.01.2021 18:28


К работе в условиях очередных перепадов температуры воздуха в Волгограде подготовились специалисты Водоканала и тепловых сетей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ООО «Концессии водоснабжения», в связи с неблагоприятным прогнозом гидрометцентра на ближайшие сутки на предприятиях подготовлен запас необходимых материалов, проведена проверка работоспособности спецтехники. Во всех районах круглосуточно дежурят бригады аварийно-восстановительных работ и порядка 100 единиц спецтехники. В случае внештатной ситуации коммунальщики готовы оперативно выехать на место для устранения нарушений. 
В преддверии морозов также была проведена соответствующая подготовка: рабочие утеплили выпуски магистральных сетей и колодцы, чтобы не допустить  их повреждения. Самым опасным для состояния сетей является колебание температур около нуля: оно приводит к линейным расширениям и сжатиям стальных труб, напряжению конструкции и может спровоцировать технологические нарушения. Большая часть уже возникавших в этом сезоне сложностей вызвана именно этим.
Резкие колебания температур от — 20 до + 2 градусов негативно влияют не только на состояние магистральных трубопроводов, но и на работу электросетей. Проблемы энергетических компаний, в свою очередь, напрямую сказываются на водопроводных сетях. Перепады от «плюса» к «минусу» вызывают краткосрочные посадки напряжения, которые влекут за собой аварийные остановки насосов и резкие скачки давления в сети (гидравлические удары).  
«Концессии водоснабжения» модернизируют водопроводное хозяйство, чтобы предотвратить и такие инциденты. Сейчас подавляющее большинство насосных станций оснащено частотными преобразователями и устройствами плавного пуска, действует электронная система постоянного мониторинга схемы водоснабжения города, автоматизирована работа многих, наиболее важных элементов системы. Это позволяет избежать крупных повреждений сетей в результате аварийных отключений электроснабжения.
Ресурсоснабжающие организации работают без выходных и всегда остаются на связи. Возникающие вопросы можно задать по телефонам многоканального контакт-центра «Концессий водоснабжения»: 99-67-96, «Концессий теплоснабжения»: 99-02-94.  Контакт-центр работает круглосуточно, без выходных и перерывов на обед. По телефону можно получить консультацию специалиста, а также подать заявку на устранение аварийных ситуаций.
По вопросам тепла и горячего водоснабжения также можно обращаться в круглосуточные диспетчерские службы «Концессий теплоснабжения»:
 99-02-93 — Центральная диспетчерская служба
 59-81-19 — Тракторозаводский район
 59-81-71 — Краснооктябрьский район
 59-81-21 — Центральный район
 59-81-21 — Ворошиловский район
 59-81-24 — Дзержинский район
 59-81-22 — Советский район



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