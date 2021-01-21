В Волгограде коммунальщики приготовились к очередным сюрпризам погоды

Все памятники войны отремонтируют в Волгоградской области за два года21.01.2021 17:08
"Сил нет терпеть": в Волгограде 82-летняя блокадница замерзает в своей квартире (ВИДЕО)21.01.2021 16:13
Молодые специалисты «Россети Юг» получили более 16 млн рублей поддержки для улучшения жилищных условий21.01.2021 15:48
Коронавирус ослабил захват Волгоградской области, но продолжил убивать21.01.2021 11:54
В Волгограде изъяли два центнера карамелек фабрики экс-президента Украины21.01.2021 08:22
«У нас снова тепло!»: в Волгограде замерзающему 97-летнему ветерану починили отопление20.01.2021 15:15
«Высота 102» на связи 24/7: ждем ваших историй и актуальных тем20.01.2021 15:04
В Волгограде табачный павильон избавили от дешевых сигарет20.01.2021 14:30
В Волгограде расширяют «гостиницу» для бездомных собак20.01.2021 13:55
УК дали пинка: в волгоградской сталинке меняют трубу отопления, чтобы согреть 97-летнего ветерана20.01.2021 13:26
Стабильно, но тревожно: коронавирус в Волгоградской области по-прежнему не щадит20.01.2021 12:16
Заплыв длиною в четыре года: в Волгограде достроили скандальный бассейн20.01.2021 11:56
«ЕвроХим-ВолгаКалий» передал оргтехнику нуждающимся семьям20.01.2021 09:38
Благое начинание Всероссийского проекта поддержки школьников из многодетных семей «МногоДарю» поддержали сотрудники Гремячинского горно-обогатительного комбината, который строит в Котельниковском районе Волгоградской области «ЕвроХим-ВолгаКалий». Как сообщает ИА «Высота 102», предприятие передало...