



Пусконаладочные работы на внутридомовых сетях отопления в трехэтажной сталинке в Ворошиловском районе не решили проблему с теплом в квартире 97-летнего инвалида Великой Отечественной войны Василия Кузнецова. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в мэрии, накануне по указанию городского департамента ЖКХ И ТЭК управляющая компания отрегулировала инженерные коммуникации. В результате, как показали последующие замеры, батареи во всех квартирах дома стали гораздо теплее. Однако по поводу трех квартир у профильных структур администрации города остались вопросы, поскольку в данных помещений температура воздуха повысилась меньше всего. Причиной явилось неудовлетворительное состояние стояка центрального отопления.

Как раз во втором подъезде дома № 85/4 по улице Кузнецкой на первом этаже и живет участник войны.

В мэрии пояснили, что сегодня в течение дня сотрудники ООО "УК Ворошиловского района" под контролем профильного городского департамента отремонтируют данный теплопровод, что позволит установить в квартирах комфортную температуру. На время проведения ремонта подача теплоносителя в квартиры второго подъезда временно приостановлена. По окончании мероприятий УК проведет промывку и повторные замеры температуры воздуха в жилых помещениях.





Как ранее сообщала "Высота 102", неделю до огласки ситуации в СМИ 97-летний Василий Кузнецов и его родственники не могли решить вопрос с холодными батареями в своей квартире. Дочь пожилого мужчины Юлия Ляхова рассказала, что проблема возникла после устранения неполадок в котельной, которую временно отключали. После этого в половине их квартиры пропало отопление. Жильцы несколько дней сами пытались достучаться до обслуживающей их дом организации. Им обещали все наладить, но батареи так и остались холодными. Василий Михайлович, который, по словам дочери, дошел до Берлина, был вынужден включать два обогревателя, спать дома в ушанке и телогрейке.



