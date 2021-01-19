В Волгоградской области «простаивает» почти половина ковидных коек

Здравоохранение 19.01.2021 14:23
0
19.01.2021 14:23
О рекордном количестве свободных коек в ковидных стационарах рассказал на сегодняшнем брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. Как сообщает ИА «Высота 102», на сегодняшний день в регионе не занятыми остаются 3254 койки, или около 40% всего коечного фонда в ковидных госпиталях.
По словам Николая Алимова, в ближайшее время оперативный штаб с учетом складывающейся обстановки может принять решение о возвращении некоторых ковидных стационаров к плановому режиму работы. Речь идет в первую очередь о многопрофильных медучреждениях. Напомним, в конце прошлого года власти региона вывели больницу №12 из системы оказания помощи больным коронавирусом. Здесь возобновили плановые операции по ортопедическому и травматологическому направлениям.
Реклама
"Я не опасна": глава Роспотребнадзора в Волгограде привилась от коронавируса19.01.2021 13:56
Здравоохранение 19.01.2021 13:56
COVID-ситуация в Волгоградской области "заморозилась"19.01.2021 12:46
Здравоохранение 19.01.2021 12:46
Поликлиника и скорая не спасли: больные COVID-19 волгоградцы боролись за жизнь до последнего16.01.2021 14:48
Здравоохранение 16.01.2021 14:48
В Волгограде не хватает доноров антиковидной плазмы16.01.2021 13:54
Здравоохранение 16.01.2021 13:54
Без надежды: в Волгоградской области коронавирус не перестает убивать16.01.2021 11:46
Здравоохранение 16.01.2021 11:46
Взрывного роста заражений COVID-19 в Волгоградской области пока не видно15.01.2021 11:53
Здравоохранение 15.01.2021 11:53
Терпеть еще долго: коронавирус в Волгоградской области не сдается14.01.2021 12:11
Здравоохранение 14.01.2021 12:11
СОГАЗ-Мед участвует в Федеральном проекте «Старшее поколение» для реализации интересов пожилых граждан13.01.2021 12:58
Здравоохранение 13.01.2021 12:58
Заката не видно: коронавирус не отпускает Волгоградскую область13.01.2021 11:43
Здравоохранение 13.01.2021 11:43
«Идет же массовая вакцинация»: в федеральных клиниках не будут требовать тесты на коронавирус от волгоградцев перед плановым лечением12.01.2021 15:53
Здравоохранение 12.01.2021 15:53
Переболевших коронавирусом волгоградцев пообещали поднять на ноги по спецметодикам12.01.2021 15:25
Здравоохранение 12.01.2021 15:25
Облздрав оценил последствия новогодних гуляний волгоградцев12.01.2021 13:42
Здравоохранение 12.01.2021 13:42
Шесть человек с COVID-19 скончались в Волгоградской области12.01.2021 12:17
Здравоохранение 12.01.2021 12:17
Вирус убил еще шестерых жителей Волгоградской области11.01.2021 11:59
Здравоохранение 11.01.2021 11:59
Опять пять: в Волгоградской области стремительно растет число жертв коронавируса10.01.2021 11:56
Здравоохранение 10.01.2021 11:56
Реклама