В Волгоградской области «простаивает» почти половина ковидных коек





О рекордном количестве свободных коек в ковидных стационарах рассказал на сегодняшнем брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. Как сообщает ИА «Высота 102», на сегодняшний день в регионе не занятыми остаются 3254 койки, или около 40% всего коечного фонда в ковидных госпиталях.

По словам Николая Алимова, в ближайшее время оперативный штаб с учетом складывающейся обстановки может принять решение о возвращении некоторых ковидных стационаров к плановому режиму работы. Речь идет в первую очередь о многопрофильных медучреждениях. Напомним, в конце прошлого года власти региона вывели больницу №12 из системы оказания помощи больным коронавирусом. Здесь возобновили плановые операции по ортопедическому и травматологическому направлениям.



