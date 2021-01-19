Здравоохранение

В Волгоградской области «простаивает» почти половина ковидных коек

Здравоохранение 19.01.2021 14:23
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19.01.2021 14:23


О рекордном количестве свободных коек в ковидных стационарах рассказал на сегодняшнем брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. Как сообщает ИА «Высота 102», на сегодняшний день в регионе не занятыми остаются 3254 койки, или около 40% всего коечного фонда в ковидных госпиталях. 
По словам Николая Алимова, в ближайшее время оперативный штаб с учетом складывающейся обстановки может принять решение о возвращении некоторых ковидных стационаров к плановому режиму работы. Речь идет в первую очередь о многопрофильных медучреждениях. Напомним, в конце прошлого года власти региона вывели больницу №12 из системы оказания помощи больным коронавирусом. Здесь возобновили плановые операции по ортопедическому и травматологическому направлениям. 

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