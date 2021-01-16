Общество 16.01.2021 18:11
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16.01.2021 18:11
Сегодняшний день стал очень волнителен для семьи солдата, погибшего под Сталинградом в сентябре 1942 года. Родным фронтовика Петра Манзолевского было вручено удостоверение о награждении его орденом Красной звезды. Приказ подписан командующим войсками Сталинградского фронта 6 ноября 1942 года.
"В проведенной операции в ночь с 28 на 29 сентября в селе Садовое тов. Манзолевский проявил большую смелость и отвагу. Он одним из первых ворвался в село с криками "Ура". ... Уничтожил 9 румын из своего автомата... В этом бою за Родину погиб смертью храбрых". Это - сведения Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации.
"Мы бесконечно благодарны поисковику Дэе Григорьвне Вразовой, сотрудникам военкомата и библиотеки №17 имени Шолохова, для которых поиск судеб погибших солдат стал главным делом по увековечиванию их памяти", - говорит сестра фронтовика Ольга Турченкова.
По ее словам, десять лет назад в старом сундуке семья обнаружила похоронку на их Петю - листок с оборванными и истлевшими краями. Обратились с просьбой к Дэе Вразовой помочь найти, где он похоронен.
Выяснилось, что красноармеец Манзолевский Петр Андреевич 1920 года рождения служил в разведотряде 51-й Армии и был убит 30 сентября 1942 года. Похоронен в селе Садовое Сталинградской области. В настоящее время это - территория республики Калмыкия.
"Нас в семье было 4 сестры и 2 брата. Василий был убит 9 января 1944 года и похоронен в Житомирской области Украины. А имя старшего теперь увековечено на Центральном мемориале павших воинов на территории с. Садовое. На его могилу мы всегда можем съездить и поклониться, - говорит сестра фронтовика. - А Дэе Григорьевне Вразовой благодарны вдвойне. Она написала книгу о наших братьях, которые навеки остались для нас мальчишками и для которых защита Родины стала наиглавнейшей задачей в борьбе с фашизмом".
Сама же Дэя Григорьевна считает, что помнить и чтить героев надо вечно. "Наша боль утихнет лишь тогда, когда, как учил Суворов, мы предадим земле последнего погибшего солдата", - убеждена бабушка-поисковик.
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