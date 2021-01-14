Общество 14.01.2021 11:16
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14.01.2021 11:16
На 60-ом году жизни в Волгограде скончался знаменитый футболист Александр Никитин. «Остановилось сердце легенды волгоградского футбола», - такие слова соболезнования опубликованы на сайте «Ротора».
Александр Никитин родился в Сталинграде и свои первые шаги в футболе делал в команде «Мотор», а затем в ДЮСШ СК «Баррикады». Выступал за «Торпедо» (Волжский), ростовский СКА, финский «Малакс» и «Ротор». За волгоградский клуб провел более 300 матчей и забил более 100 голов. Последние годы Александр Никитин работал в структуре сине-голубых.
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