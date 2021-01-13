Полторы тысячи дворников спасают Волгоград от снежных завалов

Общество 13.01.2021 16:01
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13.01.2021 16:01
Свыше полутора тысяч дворников вышли на расчистку кварталов Волгограда от снега. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, коммунальщики обрабатывают песко-соляной смесью придомовые территории, расчищают от наледи входные группы и пешеходные дорожки возле жилых домов. В связи с обильным снегопадом работа профильных служб ведется в непрерывном режиме.
По данным мониторинга департамента ЖКХ и ТЭК, по состоянию на 15.00 управляющие компании и ТСЖ отчитались об уборке почти 4,5 тысяч дворов многоэтажек. Работы должны продолжаться до конца дня.
С раннего утра по улицам Волгограда курсирует 101 единица спецтехники, в том числе 67 КДМ. Общественные территории, в том числе парки и скверы, а также тротуары обрабатывают сотрудники районных муниципальных коммунальных служб.
Работу управляющих компаний проверяют районные МБУ «ЖКХ» и подразделения мэрии. По вопросам ненадлежащей уборки двора жителям следует обращаться в районную администрацию или написать жалобу в муниципальную жилищную инспекцию Волгограда – по каждому обращению в отношении обслуживающей организации будет проведена проверка.
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