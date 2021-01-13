



В городе Котельниково представители Гремячинского горно-обогатительного комбината преподнесли ребятам подшефного детского сада новогодние подарки - радиосистему на два микрофона, занимательные игры и яркие наборы для творчества, чтобы дети еще более увлекательно и с пользой проводили время.

Все подарки были куплены на личные средства сотрудников «ЕвроХим-ВолгаКалия». И это уже не первая благотворительная акция сотрудников предприятия. Ответным подарком детей предприятию стало веселое поздравление с наступающим Новым годом, адресованное всему коллективу «ЕвроХим-ВолгаКалия». Детские стихи, новогодние песенкии хороводы растрогали шефов и подарили отличное предпраздничное настроение участникам акции.

Как сообщает ИА «Высота 102», ранее руководители и молодые специалисты комбината поздравили с Новым годом пациентов детского отделения Котельниковской центральной районной больницы и подарили им красивые детские кроватки.

Отметим, одновременно со строительством современного производственного комплекса в Котельниковском районе Волгоградской области «ЕвроХим-ВолгаКалий» реализует большой социальный проект. В городе Котельниково возведены новые жилые районы с развитой инфраструктурой, и уже с начала 2020 года заработал детский сад «Сказка». Дошкольное учреждение было построено не только для детей сотрудников комбината, но для всех маленьких котельниковцев.

Напомним, что Общественная палата России назвала деятельность добровольцев «ЕвроХима» одной из лучших социальных практик в стране, компания «ЕвроХим» российского бизнесмена Андрея Мельниченко награждена Почетной грамотой президента России Владимира Путина за активное участие в Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» и стала лауреатом Национального конкурса корпоративного волонтерства «Чемпионат добрых дел – 2020».

«Социальная поддержка и благотворительные акции – одно из важных направлений волонтерской деятельности нашего предприятия. Ведь помогать - это правильно, просто, приятно и полезно! Особенно, если это касается детей. Желаю ребятам, чтобы все задуманное исполнилось. Теперь Дед Мороз точно их услышит!»,- отметил исполнительный директор «ЕвроХим-ВолгаКалия» Евгений Сахаров.



