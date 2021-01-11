Общество

В Волжском на месте трагедии заменили аварийный участок теплотрассы

Общество 11.01.2021 22:46
0
11.01.2021 22:46


Специалисты закончили внеплановый ремонт трубопровода диаметром 600 мм на пересечении улиц Мира и Оломоуцкой в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в ООО «Волжские тепловые сети», теплоснабжение и горячее водоснабжение жителей трех микрорайонов восстановлено по штатной схеме. Если батареи в отдельных квартирах остаются холодными, жильцов просят обращаться в свою управляющую компанию или ТСЖ.
Напомним, 3 января в Волжском произошла авария на теплотрассе: вода размыла грунт, произошел обвал асфальта, и в яму с кипятком упали четыре человека. Пострадавшие получили ожоги различной степени, позднее 75-летний Анатолий Лимаренко скончался в реанимации. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача"- сдача в этом году!

Подвесные потолки Армстронг. Плита - 85 руб./шт.. 95 50 05; 95 50 06

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750
Общество
11.01.2021 19:13
Общество 11.01.2021 19:13
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2021 17:09
Общество 11.01.2021 17:09
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2021 16:06
Общество 11.01.2021 16:06
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2021 11:40
Общество 11.01.2021 11:40
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2021 11:39
Общество 11.01.2021 11:39
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2021 20:04
Общество 10.01.2021 20:04
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2021 18:42
Общество 10.01.2021 18:42
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2021 14:29
Общество 10.01.2021 14:29
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2021 13:34
Общество 10.01.2021 13:34
Комментарии

0
Далее
Общество
09.01.2021 22:49
Общество 09.01.2021 22:49
Комментарии

0
Далее
Общество
09.01.2021 16:23
Общество 09.01.2021 16:23
Комментарии

0
Далее
Общество
09.01.2021 15:36
Общество 09.01.2021 15:36
Комментарии

0
Далее
Общество
09.01.2021 14:46
Общество 09.01.2021 14:46
Комментарии

0
Далее
Общество
09.01.2021 14:07
Общество 09.01.2021 14:07
Комментарии

0
Далее
Общество
09.01.2021 12:07
Общество 09.01.2021 12:07
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:46
В Волжском на месте трагедии заменили аварийный участок теплотрассыСмотреть фотографии
20:42
В Волгограде пропавшего два дня назад школьника нашли в "Макдоналдсе"Смотреть фотографии
19:22
Водитель «Газели» уснул за рулем на пути из Волгограда в Ростов (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
19:13
Прогулка по «гетто»: обитатели брошенного властями аварийного квартала в Волгограде сняли безнадегу и мрак своей жизниСмотреть фотографииCмотреть видео
17:37
Прокуратура выясняет причины покраснения реки и гибели рыбы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:09
«Кому воняет, звонить в УК»: жителей двух пятиэтажек в Волгограде травят пары канализацииСмотреть фотографииCмотреть видео
16:39
В администрации Волгоградской области нашли замену уволенным VIP-чиновникамСмотреть фотографии
16:06
Парковка машин волгоградских чиновников в Москве может обойтись почти в миллион рублейСмотреть фотографии
15:04
Больше безлимита для клиентов малого и микробизнеса СбербанкаСмотреть фотографии
14:56
Уволены главы двух комитетов администрации Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:10
Новогодняя изоляция: как волгоградцы провели каникулыСмотреть фотографии
14:08
В Волгограде раскрыли кровавое убийство с железным алиби преступникаСмотреть фотографии
13:44
Обнуленный счет и эффектный захват: волжанин неудачно выпил с незнакомцем в баре (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:33
«Ростелеком Контакт-центр» обработал четверть миллиона заявок на сдачу теста на COVID-19Смотреть фотографии
12:56
Нарастить и развернуть: губернатор Волгоградской области заявил о готовности региона принять новый удар коронавирусаСмотреть фотографии
12:52
Трио 40-летних обкрадывало автовладельцев в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:59
Вирус убил еще шестерых жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:40
Мультяшная свинья из Китая подкинула проблем коммерсанту из Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:39
Было все: волгоградские полицейские раскрыли подробности новогодних преступленийСмотреть фотографии
11:30
Под Волгоградом бесследно исчез 15-летний подросток со шрамом на лбуСмотреть фотографии
10:55
Подозреваемого в убийстве волгоградской пенсионерки поймали в СочиСмотреть фотографии
10:09
Жители Крыма разбили машину о дорожный знак в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:39
«Краснеет уже вторая река»: жители Волгоградской области требуют расследования экологического бедствияСмотреть фотографии
20:04
Последний путь: известные волгоградцы, которые ушли из жизни в 2020 годуСмотреть фотографии
18:42
«Такого еще не было!»: Дзержинский район Волгограда уходит под воду (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
17:00
Что это такое?: в Волгоградской области покраснела вода в реке Арчеда (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:10
В Волгоградской области у сельских чиновников повысился стимул штрафовать жителейСмотреть фотографии
14:29
Их не смогли спасти: самолечение стоило жизни 5 жителям Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:34
Скончалась экс-председатель Российского детского фонда в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:56
«К доктору едем!»: оправдания пьяных водителей попали на видео в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 