В Волжском на месте трагедии заменили аварийный участок теплотрассы

Общество 11.01.2021 22:46
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11.01.2021 22:46
Специалисты закончили внеплановый ремонт трубопровода диаметром 600 мм на пересечении улиц Мира и Оломоуцкой в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в ООО «Волжские тепловые сети», теплоснабжение и горячее водоснабжение жителей трех микрорайонов восстановлено по штатной схеме. Если батареи в отдельных квартирах остаются холодными, жильцов просят обращаться в свою управляющую компанию или ТСЖ.
Напомним, 3 января в Волжском произошла авария на теплотрассе: вода размыла грунт, произошел обвал асфальта, и в яму с кипятком упали четыре человека. Пострадавшие получили ожоги различной степени, позднее 75-летний Анатолий Лимаренко скончался в реанимации. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.
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