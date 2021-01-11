В Волжском на месте трагедии заменили аварийный участок теплотрассы





Специалисты закончили внеплановый ремонт трубопровода диаметром 600 мм на пересечении улиц Мира и Оломоуцкой в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в ООО «Волжские тепловые сети», теплоснабжение и горячее водоснабжение жителей трех микрорайонов восстановлено по штатной схеме. Если батареи в отдельных квартирах остаются холодными, жильцов просят обращаться в свою управляющую компанию или ТСЖ.

Напомним, 3 января в Волжском произошла авария на теплотрассе: вода размыла грунт, произошел обвал асфальта, и в яму с кипятком упали четыре человека. Пострадавшие получили ожоги различной степени, позднее 75-летний Анатолий Лимаренко скончался в реанимации. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.