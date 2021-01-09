Волгоградскую область сравнили с регионами ЮФО по количеству бедных





В Волгоградской области уменьшилось количество жителей с доходами ниже прожиточного минимума. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», опубликовал на днях Росстат за 2019 год. Так, за данный период количество бедных составило 12,9% от всего населения региона или 323,8 тысяч человек. Для сравнения: в 2018 году количество жителей с доходами ниже прожиточного минимума было на уровне 13,4% - 337,5 тысячи человек. За последние несколько лет больше всего бедных жителей региона насчитывалось в 2016 году – 14,4% от всех проживающих.

Среди регионов ЮФО больше всего малоимущих граждан в Калмыкии – 23,5% жителей. Лучше ситуация в этой сфере в Краснодарском крае – здесь 10,7% населения имеют доходы ниже прожиточного минимума.



