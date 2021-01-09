Аудиторы КСП Волгоградской области проверили спальни домов инвалидов

Общество 09.01.2021 14:07
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09.01.2021 14:07
В 16 из 20 психоневрологических интернатов и домов престарелых и инвалидов в Волгоградской области не соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормативы условий проживания пациентов. Как сообщили ИА «Высота 102» в КСП Волгоградской области, также в ходе проверки реализации регионального проекта «Старшее поколение» зафиксировано превышение нормативной вместимости спальных комнат. В частности, в одной комнате в большинстве интернатов проживают больше трех человек.
Аудиторы КСП при этом отметили, что власти Волгоградской области не предпринимают усилий по исправлению сложившейся ситуации. Так, регион не принимает участие в мероприятиях федерального проекта, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления услуг в сфере социального обслуживания, которые бы помогли справиться с перенаселенностью комнат в домах престарелых.
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