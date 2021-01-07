В Волжском после трагедии полностью заменят аварийный трубопровод

Общество 07.01.2021 10:24
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07.01.2021 10:24
10 и 11 января с 9:00 до 20:00 в Волжском будет отключено отопление и горячее водоснабжение в жилых домах, расположенных в 27, 28,32-а мкр и по адресу ул.Оломоуцкая, д 18. В связи с ремонтом на теплосетях 11 января не будут работать детские сады в микрорайонах 28 и 32а, а также корпус школы № 37 в 27 микрорайоне. В вечернее и ночное время обеспечение отоплением и ГВС в воскресенье, 10 января, будет происходить в обычном режиме. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ООО «Волжские тепловые сети».
Данные меры связаны с проведение внепланового ремонта на поврежденном участке трубопровода. Порыв тепломагистрали диаметром 600 мм на пересечении улиц Оломоуцкая и Мира произошел 3 января. После проведения восстановительных работ тепло и горячая вода были поданы в полном объеме на все ранее отключенные объекты утром следующего дня. 10 и 11 января специалисты Волжских тепловых сетей будут проводить замену аварийного участка трубопровода. В компании просят извинения за доставленные неудобства.
ООО «Волжские тепловые сети» на сегодняшний день принимает активное участие в восстановлении здоровья пострадавших при порыве на коммунальных сетях и оказывает помощь семье погибшего, заверили в компании.
Напомним, в случае обнаружения признаков дефекта (вытекание воды, парение, провал грунта) ООО «Волжские тепловые сети» просит соблюдать простые правила безопасности. Нельзя приближаться к местам выхода воды на поверхность, так как под асфальтом может скрываться промоина с водой. Также запрещено заходить за ограждения, оставлять транспорт и парковать машины в охранной зоне теплосетей. О признаках дефектов необходимо сообщать по телефону: +7 (8443) 55-05-41.
Трагедия произошла 3 января на пересечении улиц Оломоуцкой и Мира. Из-за порыва трубопровода провалился асфальт, в яму с кипятком попали четыре человека, один из них скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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