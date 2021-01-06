Общество

Митрополит Волгоградский и Камышинский обратился к верующим с Рождественским посланием

Общество 06.01.2021 19:33
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06.01.2021 19:33


Несколько часов остается до одного из главных православных праздников – Рождества Христова. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальный сайт Волгоградской епархии, по случаю праздника митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор обратился к верующим с посланием, в котором напомнил о простой формуле счастливой жизни и необходимости совершать добрые дела.
«Сегодня, когда множество людей умирают и тяжело болеют от различных инфекций, гибнут в войнах, страдают от природных катаклизмов и междоусобных столкновений, нам необходимо не только сохранить человеческое лицо, но являть миру христианскую любовь через конкретные дела милосердия. Как учит первоверховный апостол: «друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов» (Гал. 6:2). Прийти на помощь ближнему – это все равно, что внести горящий светильник в мрачную сырую комнату. Потому и говорит Спаситель: «Тако да просветится свет ваш пред человеки, яко да видят ваша добрая дела». Мы призваны не терять способности их совершать даже в самые сложные времена, в самые тяжелые дни нашей жизни, не взирая ни на какие трудности и ограничения», - говорится в послании Митрополита.
Молиться за больных коронавирусом и поддерживать врачей призвал в своем Рождественском послании Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.
«Сегодня, когда народы земли переживают непростое испытание новой болезнью, когда сердца людей охвачены страхом и тревогой за будущее, нам особенно важно усилить соборную и частную молитву, принести Господу сугубый труд доброделания. Многие из наших братьев и сестер из-за вредоносного поветрия лишены ныне возможности посещать храмы. Вознесем о них прошения Милосердному Творцу, дабы Он обновил их душевные и телесные силы, даровал болящим скорейшее исцеление и ниспослал Свою помощь врачам и всем медицинским работникам, самоотверженно борющимся за их здоровье и жизни», - сказал Патриарх

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