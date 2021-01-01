Поголовье изъятых у жителей Волгоградской области и сожженных свиней обложили налогом

Общество 01.01.2021 18:57
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01.01.2021 18:57
Жители двух сел Волгоградской области до сих пор не могут прийти в себя после зачистки их личных подворий из-за вспышки африканской чумы свиней, выявленной в конце декабря прошлого года. Как рассказали ИА «Высота 102» жители Ольховского района, после обнаружения АЧС в селе Зензеватка были изъяты и сожжены около 300 свиней, еще почти 150 – в селе Каменный Брод, которое попало в первую угрожаемую зону.
«Свиней мы разводили, чтобы как-то выжить. Компенсация, которую нам предложили, нас не устраивает. Свиней забирали из расчета 82 рубля за килограмм живого веса, тогда как рыночная цена – от 110 до 150 рублей. Мало того, нам сказали, что мы получим доход, поэтому из суммы, которая нам причитается, вычтут еще и НДФЛ! Такого еще никогда не было. Мало того, что нас обобрали, так мы еще и должны будем заплатить за то, что мы остались без скотины!», - негодуют жители. Помимо этого, владельцам скотины заявили, что пока денег на компенсации нет, и, когда они появятся, никто не знает.
Вспышка африканской чумы свиней была зафиксирована в конце прошлого года, кроме двух сел Ольховского района, еще и в Октябрьском, где заразу нашли на животноводческой ферме. В таких случаях животных уничтожают путем сожжения, на карантинной территории проводят дезинфекцию с запретом на ввоз и вывоз скота и животноводческой продукции, а владельцам выплачивают компенсацию за изъятое поголовье.
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