На дороги Волгограда вышли дорожные машины в "масках" Деда Мороза и Снегурочки





Сегодня вечером две комбинированные дорожные машины, украшенные светодиодными масками Деда Мороза и Снегурочки, приступили к дежурству на дорогах Волгограда. Впервые они появились на площадке перед памятным знаком основателям города на ул. Краснознаменской. Увидеть декорированную спецтехнику на этом месте можно будет до 11 января, рассказали ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.

Новогодние «наряды» не влияют на эффективность работы спецтехники. Комбинированные дорожные машины оснащены бункером, вмещающем 10 кубометров песко-соляной смеси, устройством для нанесения противогололедных реагентов, а также снегоотвалом, что позволяет им бороться и с наледью, и со снежными накатами на проезжей части и тротуарах.

С учетом неблагоприятного метеопрогноза муниципальные предприятия сейчас находятся в повышенном режиме готовности. Вся спецтехника на базах муниципальных дорожных предприятий прошла профилактический осмотр, завершены отладка и монтаж навесного оборудования. Во всех районах города созданы оперативные запасы песко-соляной смеси. Дежурные автомобили осуществляют патрулирование во всех районах, чтобы при необходимости оперативно приступить к работам. В случае непогоды дорожно-коммунальные службы просят с пониманием отнестись к возможным затруднениям, связанным с работающей на дорогах спецтехникой.



