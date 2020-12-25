Расследования 25.12.2020 12:29
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25.12.2020 12:29
МЧС России опубликовало видео с места ДТП с автобусом в Рязанской области, где погибли трое жителей Волгоградской области и гражданин Греции. Как сообщили ИА "Высота 102" в оперативных службах Волгоградской области, стали известны имена погибших. Это Дарья Обручникова из Волжского (2000 года рождения), Шерзод Садуллаев из Волгограда (1988 года рождения), водитель автобуса Максим Востров из Волжского, гражданин Греции Тодорос Киприанидис (1968 года рождения).
Ранее сообщалось, что в аварии, которая произошла сегодня ночью, погибли четыре человека, в том числе 32-летний водитель автобуса, принадлежащего компании "Диана Тур". Госпитализированы 11 человек, в их числе двое несовершеннолетних. Трое из пострадавших находятся в реанимации, один из которых в очень тяжелом состоянии. Тяжелые травмы получили также двое детей. Состояние 8 человек врачи оценивают как лёгкой и средней степени тяжести.
Известно, что возраст пострадавших детей 7, 11, 13 лет и одному мальчику около 10 лет. Также госпитализирован 17-летний подросток и взрослые 26, 32, 45, 44, 31 и 48 лет. Среди пострадавших есть житель Москвы и Подмосковья (Подольск и Видное).
По факту ДТП следственным подразделением межмуниципального отдела МВД России "Скопинский" возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц).
Видео и фото МЧС России и Упрдор Москва-Волгоград
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