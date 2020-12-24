



Банк ВТБ становится владельцем 44,8% долей компании «Центр Хранения Данных», объединяющей активы «Ростелекома» в области ЦОД и облачных сервисов.

Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, банк ВТБ заключил сделку по вхождению в капитал дочерней компании «Ростелекома» ООО «Центр Хранения Данных» («РТК-ЦОД») в качестве стратегического партнера. В результате сделки банк ВТБ вложит в капитал общества 35 млрд рублей и станет владельцем 44,8% долей «РТК-ЦОД», что соответствует мультипликатору 7,8х EV/OIBDA2020. Ожидается, что сделка закроется до конца 2020 года. Условиями сделки предусмотрена возможность проведения первичного размещения акций бизнеса ЦОД и облачных сервисов на базе «РТК-ЦОД» в течение следующих трех лет.

Первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Юрий Соловьев: «Ростелеком является нашим давним, надежным партнером, и вхождение в капитал РТК-ЦОД – очередной шаг в продолжении этого стратегического сотрудничества. Мы видим не только большой потенциал в совместном развитии бизнеса ЦОД и облачного дивизиона РТК, но и синергию с инициативами банка ВТБ в области внедрения облачных технологий и диджитализации бизнес-процессов. Мы полагаем, что РТК-ЦОД будет основным бенефициаром постоянно растущего спроса на услуги различных облачных моделей. В этом сегменте существует значительный отложенный спрос, обусловленный относительно медленным внедрением этих технологий на российском рынке. Сейчас, когда глобальная конъюнктура предполагает взаимодействие компаний и клиентов в цифровых экосистемах в реальном времени, организации делают ставку на использование облачных моделей. Кроме того, компании из технологического сектора в приоритете у инвесторов, поэтому мы позитивно оцениваем долгосрочные перспективы развития бизнеса РТК-ЦОД и уверены, что существенный опыт и профессионализм команды ВТБ по работе на рынках капитала позволит нам в партнерстве с Ростелекомом успешно разместить акции компании на бирже и привлечь максимально широкий круг инвесторов».

Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский: «Привлечение банка ВТБ в качестве стратегического инвестора в наш кластер ЦОД и облачных технологий обеспечит более активное развитие перспективного направления бизнеса, которое в ближайшие годы будет расти двухзначными темпами и останется одним из важнейших источников расширения цифрового сегмента “Ростелекома”. Мы видим сформировавшийся спрос на размещение российских технологических компаний на бирже, поэтому совместно с партнерами из ВТБ планируем в среднесрочной перспективе сделать “РТК-ЦОД” публичной компанией и предоставить возможность широкому кругу институциональных и частных инвесторов участвовать в развитии нашего быстрорастущего направления. Мы рассчитываем, что IPO облачного сегмента позволит оценить часть бизнеса “Ростелекома” исходя из более высоких мультипликаторов, применимых к компаниям сектора дата-центров и облачного провайдинга, что должно привести к более справедливой оценке инвесторами акций самого “Ростелекома”».

Стратегические цели сделки

ВТБ в рамках реализации цифровой трансформации уже активно использует услуги ЦОДов Ростелекома в рамках стратегического партнерства. В частности, один из основных ЦОДов ВТБ работает на мощностях Ростелекома. Потенциал Ростелекома по масштабированию сервисов и единый стандарт предоставления услуг дают ВТБ возможность динамично увеличивать производительность систем и скорость обработки данных, что позволяет повысить скорость вывода продуктов на рынок. Это особенно важно в период роста нагрузки на инфраструктуру, который, в том числе связан с появлением новых сервисов и переходом большого числа клиентов в онлайн.













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