В Волгограде техникум и академия незаконно зарабатывали на студентах

Общество 24.12.2020 14:21
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24.12.2020 14:21
Практика выдачи за плату дубликатов документов в двух образовательных учреждениях пресечена прокуратурой Центрального района Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, нарушения выявлены в ГБПОУ "Волгоградский строительный техникум". Вопреки требованиям законодательства об образовании локальным актом техникума было установлено взимание со студентов платы за выдачу дубликатов студенческого билета и зачетной книжки.
Незаконные положения опротестованы прокуратурой. В адрес образовательного учреждения также внесено представление с требованием возврата студентам незаконно взысканных денежных средств. В настоящее время деньги вернули более 70 студентам.
За нарушение прав обучающихся и.о. директора образовательного учреждения привлечена к административной ответственности по ч.2 ст. 5.57 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в сумме 10 тысяч рублей.
Аналогичные нарушения выявлены прокуратурой при проверке ФГБОУ ВО "Волгоградская государственная академия физической культуры". В рамках рассмотрения представления прокуратуры ВУЗом осуществляется возврат необоснованно полученных от студентов денежных средств за выдачу дубликатов студенческих билетов. Ректор академии привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.
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