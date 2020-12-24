В Волгограде техникум и академия незаконно зарабатывали на студентах





Практика выдачи за плату дубликатов документов в двух образовательных учреждениях пресечена прокуратурой Центрального района Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, нарушения выявлены в ГБПОУ "Волгоградский строительный техникум". Вопреки требованиям законодательства об образовании локальным актом техникума было установлено взимание со студентов платы за выдачу дубликатов студенческого билета и зачетной книжки.

Незаконные положения опротестованы прокуратурой. В адрес образовательного учреждения также внесено представление с требованием возврата студентам незаконно взысканных денежных средств. В настоящее время деньги вернули более 70 студентам.

За нарушение прав обучающихся и.о. директора образовательного учреждения привлечена к административной ответственности по ч.2 ст. 5.57 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в сумме 10 тысяч рублей.

Аналогичные нарушения выявлены прокуратурой при проверке ФГБОУ ВО "Волгоградская государственная академия физической культуры". В рамках рассмотрения представления прокуратуры ВУЗом осуществляется возврат необоснованно полученных от студентов денежных средств за выдачу дубликатов студенческих билетов. Ректор академии привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.



