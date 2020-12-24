Первая электричка на Эльтон отправится из Волгограда в начале 2021 года





В Волгограде планируется возобновление туров выходного дня в Саратов, Астрахань, Иловлю, Камышин. Указанные направления являются наиболее востребованными среди пассажиров. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», заявил на состоявшейся сегодня пресс-конференции начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев.

Уже 3 января первый рельсовый автобус на 84 места отправится также на Эльтон. Время в пути составит 4 часа 30 минут.

Как отметил Сергей Альмеев, накануне представители Приволжской железной дороги и бизнес-сообщества Волгограда обсудили перспективы сотрудничества по ключевым направлениям, в том числе и развитие внутреннего туризма на территории региона. Организация всех поездок будет осуществляться в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Также начальник Приволжской железной дороги высказался о перспективах возрождения поезда «Волгоград-Алексиково-Урюпино», который был отменен в 2010 году. Он подчеркнул, что решение этого вопроса зависит от РЖД и комитета транспорта и дорожного хозяйства региона. Для восстановления движения популярного маршрута необходимо получить и разработать транспортный заказ.

Сергею Альмееву корреспондент ИА «Высота 102» адресовал также пожелание наших читателей продолжить обновление подвижного состава электричек. Новые современные вагоны с мягкими сиденьями по достоинству оценили пассажиры этого вида транспорта, однако в регионе курсируют еще немало старых электричек. Начальник Приволжской железной дороги заверил, что руководство компании не останавливается в этом направлении, а возможность дальнейшего обновления подвижного состава будет рассматриваться в процессе уточнения инвестпрограммы.



