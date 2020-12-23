Общество

Инициаторы перехода региона на московское время теперь займутся волгоградским здравоохранением

Общество 23.12.2020 19:26
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23.12.2020 19:26


В Волгоградской областной думе создана рабочая группа по реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее решение опубликовано на сайте регпарламента. Возглавил рабочую группу первый заместитель председателя думы Сергей Булгаков. Членами рабочей группы стали ряд депутатов – Наталья Семенова, Александр Блошкин, Алексей Волоцков, Евгений Кареликов, Владимир Ефимов, Михаил Струк, Тамара Головачева, Дмитрий Калашников, Алексей Логинов, Борис Коротков, Татьяна Бухтина, Владимир Шкарин, Валентина Гречина. Напомним, Михаил Струк и Сергей Булгаков являлись авторами скандального законопроекта о переходе Волгоградской области в московскую часовую зону. Теперь они сосредоточатся на первичном звене. Также вопросами модернизации здравоохранения займутся председатель облсовпрофа Татьяна Гензе, депутат Госдумы Нина Черняева и несколько руководителей учреждений здравоохранения.
О старте программы развития первичного медицинского звена заявил недавно губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Реализация мероприятий будет проходить под  контролем и с участием общественности. Создать рабочую группу на базе областной думы предложил Андрей Бочаров. Объем финансирования программы составит на ближайшие пять лет  более 11 миллиардов рублей. Реализация программы позволит решить задачи по целому ряду направлений, включая строительство 54 новых медучреждений; капитальный ремонт 91 поликлиники, трех стационаров; установку более 600 единиц нового оборудования, в том числе аппаратов КТ, МРТ; пополнение автопарка поликлиник современным транспортом; привлечение в учреждения около 1000 специалистов.

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