В Волгограде ФСБ накрыла подпольное производство суррогата (ВИДЕО)











Подпольный цех по производству суррогатного алкоголя вскрыли сотрудники УФСБ России по Волгоградской области совместно с региональным управлением МВД. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-служба УФСБ России по Волгоградской области, пресечена деятельность организованной группы лиц, подозреваемых в незаконном изготовлении в промышленных масштабах и реализации контрафактной немаркированной алкогольной продукции без соответствующей лицензии.

Установлено, что производство и хранение "левой" алкогольной продукции осуществлялось в помещениях, расположенных в Кировском районе Волгограда. Готовая продукция сбывалась под брендами известных российских и мировых производителей на территории области и соседних регионов.





В ходе обысков в местах производства и хранения контрафактной продукции обнаружено: 35 тонн спирта, более 25 тысяч бутылок алкоголя известных отечественных и иностранных брендов, а также различные средства укупорки и этикетки, стеклотара в количестве 134 тысяч бутылок. Сумма изъятого фальсификата составляет более 19 миллионов рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



