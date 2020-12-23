В Волгограде ФСБ накрыла подпольное производство суррогата (ВИДЕО)

Происшествия 23.12.2020 12:57
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23.12.2020 12:57
Подпольный цех по производству суррогатного алкоголя вскрыли сотрудники УФСБ России по Волгоградской области совместно с региональным управлением МВД. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-служба УФСБ России по Волгоградской области, пресечена деятельность организованной группы лиц, подозреваемых в незаконном изготовлении в промышленных масштабах и реализации контрафактной немаркированной алкогольной продукции без соответствующей лицензии.
Установлено, что производство и хранение "левой" алкогольной продукции осуществлялось в помещениях, расположенных в Кировском районе Волгограда. Готовая продукция сбывалась под брендами известных российских и мировых производителей на территории области и соседних регионов.
В ходе обысков в местах производства и хранения контрафактной продукции обнаружено: 35 тонн спирта, более 25 тысяч бутылок алкоголя известных отечественных и иностранных брендов, а также различные средства укупорки и этикетки, стеклотара в количестве 134 тысяч бутылок. Сумма изъятого фальсификата составляет более 19 миллионов рублей.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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