Жители Котельниково активно участвуют в движении «Котельниково – Земля Героев»





Жители Котельниково Волгоградской области, вдохновленные примером своих героических предков, активно изучают прошлое своего района и продолжают героические традиции, развивая потенциал своего города – здесь проходят экономические, культурные, интеллектуальные и социальные улучшения, реализуются мероприятия не только регионального, но и всероссийского значения. Чтобы передать в поколениях память о великих свершениях воинов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, котельниковцы объединились в движение «Котельниково – Земля Героев».

Напомним, горожане выступили с предложением присвоения Котельниково почетного звания «Город воинской славы». Создана и действует инициативная группа, активисты которой произвели среди населения сбор подписей в поддержку этого проекта.

Город Котельниково вошел в историю Великой Отечественной войны как место упорных и кровопролитных сражений с немецко-фашистскими захватчиками. В итоге успешного проведения Котельниковской операции с 12 по 30 декабря 1942 года советские войска сорвали план гитлеровцев по деблокаде окруженной под Сталинградом фашистской армии.

За освобождение своей малой родины от врага жители Котельниково заплатили своими жизнями. Из более, чем пяти тысяч ушедших на фронт котельниковцев домой вернулись только две тысячи человек.

Котельниковская операция известна как образец стойкости, мужества и героизма советских воинов. События Котельниковского сражения легли в основу романа Юрия Бондарева «Горячий снег», написанного через 27 лет после участия автора в этом сражении.

«Город Котельниково хорошо известен как один из видных ориентиров Сталинградской битвы, вошел в историю войны ожесточенными боями, в которых участвовал и я», - написал Юрий Васильевич в своем письме к руководителям города Котельниково.

Оригинал этого письма был найден в городских архивах и еще более укрепил котельниковцев в их стремлении отдать должное героям прошлых лет, восстановить историческую справедливость и внести участников Котельниковской операции в пантеон славы лучших сынов Отечества.

Обращение инициативной группы получило одобрение городских и районных депутатов Котельниковского муниципального района и третьего ноября 2020 г. ходатайство о присвоения Котельниково почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» передано в Волгоградскую областную Думу.

Котельниковцев в их стремлении увековечить память прадедов – участников Великой Отечественной войны поддерживают депутат Государственной Думы Татьяна Цыбизова, депутат Волгоградской областной Думы Александр Осипов.

«Найденные в процессе нашей работы факты еще раз убедили нас в необходимости запечатлеть героические свершения наших прадедов в истории России. Мужество, стойкость и массовый героизм котельниковцев в защите своей родины от захватчиков достойны быть отмеченными в ряду лучших образцов истинного патриотизма и самоотверженного служения своему народу и Отечеству», - отметил активист Тимур Шахбанов.







