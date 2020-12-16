Расследования 16.12.2020 15:09
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16.12.2020 15:09
Виновными в злоупотреблении полномочиями при строительстве трех многоквартирных домов в Волжском признаны учредитель и директор организации-застройщика ЖК "АхтубаСитиПарк" Василий Боровцев и Вадим Старцев. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, Волжский городской суд приговорил учредителя к 5 годам колонии общего режима с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением управленческих функций и выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих и некоммерческих организациях, на срок 2 года. Он взят под стражу в зале суда. Директор фирмы получил 4 года условно с испытательным сроком 5 лет. Ему также запрещено занимать должности, связанные с осуществлением управленческих функций и выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих и некоммерческих организациях, на срок 2 года.
Государственное обвинение настаивало на 8 годах в колонии общего режима для каждого из фигурантов дела. По мере поступления приговора в прокуратуру будет решен вопрос о его обжаловании в связи с мягкостью назначенного наказания.
В судебном заседании установлено, что организацией подсудимых осуществлялось строительство трех многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения по пр.им В.И.Ленина, 324 "в" в г.Волжском Волгоградской области. Первоначально на строительство были привлечены заемные денежные средства, полученные от аффилированных с застройщиком коммерческих организаций.
С весны 2014 года застройщиком стали заключаться договоры участия в долевом строительстве с гражданами (всего более 200 человек).
Вместе с тем, денежные средства, полученные от граждан-участников долевого строительства, вместо их фактического назначения перечислялись в качестве возврата ранее полученных займов и процентов по ним.
В результате более чем из 250 миллионов рублей, привлеченных от дольщиков, свыше 180 миллионов были израсходованы на цели, не связанные со строительством. В настоящее время один многоквартирный дом достроен, два - в эксплуатацию не введены.
Вину в содеянном коммерсанты не признали.
Предварительное расследование по уголовному делу осуществлялось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
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