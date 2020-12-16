Видеокамеры в сетевых магазинах Волгоградской области зафиксировали серийных воришек дорогих продуктов
Общество 16.12.2020 09:27
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16.12.2020 09:27
Серию краж из сетевых магазинов раскрыли камышинские и волгоградские полицейские. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, заявления о кражах дорогостоящих продуктов питания и бытовой химии из сетевых магазинов Камышина стали поступать еще с сентября этого года. Из имевшихся записей видеонаблюдений полицейских стали известны приметы подозреваемых, которые во время совершения преступления использовали маски, скрывавшие лица.
В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Камышинский» совместно с коллегами-оперативниками и экспертами-криминалистами областного Главка установили личности и на территории Воронежской области задержали подозреваемых в краже. Ими оказались двое жителей Краснодарского края, ранее судимые за кражи. Оба задержанных сознались в содеянном.
Полицейские установили, что подозреваемые прибыли на территорию Волгоградской области, где, разъезжая по районам, по одному заходили в сетевые магазины, брали со стеллажей дорогостоящие товары, прятали в рюкзаки и незаметно покидали торговые точки. По словам задержанных, похищенную продукцию они вывозили обратно в Краснодарский край, где сбывали.
В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по семи эпизодам ч.1 ст. 158 УК РФ – «Кража». Полицейские не исключают, что фактов аналогичных хищений гораздо больше. Имеются версии, что подозреваемые совершали подобные деяния на территории Быковского, Николаевского, Палласовского районов, а также в Воронежской, Тамбовской и Белгородской областях.
Оба подозреваемых заключены под стражу.
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