"85 метров боли": известный музыкант проникся атмосферой Мамаева кургана в Волгограде

Статуя "Родина -мать зовет» является главной скульптурой памятника - ансамбля "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане в Волгограде. Высота "Родины - матери" с постаментом - 85 метров, с подземной частью постамента и до кончика меча - 102 метра, высота самой фигуры - 52 метра, длина меча - 29 метров. Общий вес монумента составляет более 7500 тонн, вес меча - 14,3 тонны.

Мемориал на Мамаевом кургане был торжественно открыт 15 октября 1967 года в честь величайшего подвига советских воинов, павших в Сталинградской битве. Одно из крупнейших сражений Второй мировой войны продолжалось шесть с половиной месяцев - с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года.