Общество 15.12.2020 14:47
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15.12.2020 14:47
Коронавирусную инфекцию не пережили еще шесть жителей Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе, 56-летний волгоградец заразился коронавирусом от коллеги на работе и обратился к врачу только спустя 5 дней после появления первых признаков недомогания. Мужчина умер в клинической больнице №4, куда был госпитализирован после проведения исследования.
Не помогло своевременное обращение за медицинской помощью 61-летней жительнице Калачевского района. Она лечилась амбулаторно, но из-за отсутствия положительной динамики ее транспортировали в волжскую городскую больницу №2. Спасти ее также не удалось.
Примерную дату заболевания и возможный способ заражения не удалось определить при расследовании обстоятельств смерти еще двоих жителей региона – 60-летнего жителя Ольховского района и 57-летней женщины из Нехаевского района. 53-летний житель Нехаевского района обратился за медицинской помощью спустя шесть дней после того, как заболел. Его госпитализировали в Урюпинскую ЦРБ, где он скончался.
Еще одна жертва коронавируса – 52-летний житель Камышина. Он не обратился за медицинской помощью в начале заболевания и не лечился самостоятельно. В связи с ухудшением состояния его госпитализировали в городскую больницу №1 спустя четыре дня, но попытки спасти ему жизнь не увенчались успехом. В оперштабе пояснили, что у всех шестерых человек при жизни были хронические заболевания, в том числе сердечно-сосудистой системы. Всего в регионе уже 378 человек умерли от COVID-19.
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