Группу рецидивистов повязали в Волгограде за кражи с промышленных предприятий





Четверо ранее судимых жителей Тракторозаводского района задержаны в Волгограде за серию краж из административных зданий промышленных предприятий. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, преступную деятельность рецидивистов пресекли сотрудники уголовного розыска регионального главка и их коллеги из Волжского и Волгограда. Силовую поддержку оказывали бойцы спецподразделения СОБР "Вектор".

Установлено, что задержанные, действуя в составе организованной группы, на протяжении года совершили серию хищений денежных средств из административных зданий промышленных предприятий Волгограда, Волжского, а также Светлоярского района.

К настоящему моменту полицейские располагают информацией о 33 фактах краж. Ущерб составляет более 13 миллионов рублей.

Действовали задержанные по одной и той же схеме: выбирали объект, охраняемый сторожем, через забор проникали на территорию предприятий, затем через окно проникали в административное здание, где из сейфов похищали денежные средства и материальные ценности.

Задержали подозреваемых накануне после совершения очередной кражи из промышленного предприятия, расположенного на территории Волжского.

В ходе обысков, проведенных по местам проживания задержанных, изъяты орудия совершения преступлений, средства связи и конспирации. В содеянном подозреваемые сознались. В отношении них избрана мера пресечения в виде ареста. В настоящее время оперативники устанавливают причастность задержанных к совершению других аналогичных преступлений.



