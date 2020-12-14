В Волгоградской области табачного «короля» лишили миллионного дохода





Более 16 тысяч безакцизных пачек табачной продукции изъяли оперативники полиции и УФСБ у 49-летнего предпринимателя в Камышине. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, стоимость партии контрафактных сигарет превышает 1,2 миллиона рублей.

Установлено, что житель Камышина приобретал на территории другого региона табачную продукцию без акцизных марок и реализовывал мелкими партиями в своих торговых точках. Обыски проводились в гаражном боксе и двух магазинах подозреваемого.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

В настоящее время устанавливается ущерб, причиненный правообладателям торговых марок.



