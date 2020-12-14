ЧОП возьмет под охрану офисы чиновников Волгоградской области

Общество 14.12.2020 09:35
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14.12.2020 09:35
Более 32 миллионов рублей освоит ЧОП «Кром» за оказание услуг по охране комитетов и инспекций Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», итоги подведения результатов открытого конкурса опубликованы на сайте госзаказов. Победитель оказался единственным участников закупки и контракт будет заключен по максимальной цене.
Охрана рабочего места чиновников будет осуществляться с использованием служебного огнестрельного нарезного оружия и специальных средств, а также с помощью тревожной сигнализации. В списке – 16 объектов, это адреса комитетов и инспекций Волгоградской области, в частности, облкомздрава, комитета по строительству, комитета экономической политики и развития, комитета тарифного регулирования и т.д., расположенных в нескольких районах Волгограда. Сотрудникам ЧОПа, который будет нести вахту в офисах чиновников, запрещается грубо обращаться с сотрудниками охраняемого объекта, курить и спать, а также употреблять спиртные напитки или наркотики. Также в случае возникновения чрезвычайной ситуации, в ночное время, в выходные или праздничные дни на место происшествия должна будет прибыть группа быстрого реагирования в течение пятнадцати минут.
К слову, в список охраняемых объектов частного охранного предприятия не входит главное здание администрации Волгоградской области на проспекте Ленина, 9, где, как известно, несут службу сотрудники Росгвардии.
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