



Многодетная семья из Краснослободска в одночасье осталась без крыши над головой в результате пожара, уничтожившего их единственное скромное жилище. Как рассказал ИА «Высота 102» Исрапил Хайбулаев, в доме жили его родители Магомед и Суайбат, которые воспитывают девятерых детей. «Отец вышел около пяти утра на улицу и увидел, что горит сенник. Огонь подбирался к дому, он бросился будить маму и братьев с сестрами. Успели только взять документы и выскочили во двор. К счастью, все мои родные живые. А дом полностью сгорел. Погибла часть скотины. 10 коров спасли, а 7 – нет», - рассказывает молодой человек.





Как и на что теперь жить, семья не знает. В администрации Краснослободска пояснили, что предпринимают все меры для оказания помощи семье. «Причины пожара в доме №36 по ул. Герцена пока неизвестны. Но семья, действительно, оказалась в тяжелом положении. Супругам окажут положенную им помощь из бюджета, сейчас мы готовим все документы. Мы им предложили также муниципальное жилье. Они пока думают. У них же осталась скотина, пока семью приютили соседи. Мы также объявили сбор помощи пострадавшим от пожара. Им нужны одежда, посуда, продукты питания, другие предметы быта», - сообщили в администрации.





Между тем, семья Хайбулаевых будет благодарна за любую другую помощь, в том числе и кормами, ведь спасенных коров тоже надо чем-то кормить. Соседи семьи Хайбулаевых тоже надеются, что добрые люди не оставят их земляков наедине с их бедой. «Семья трудолюбивая, очень любят своих детей и воспитывают их правильно, - говорят о пострадавших жители. – Им просто нужно помочь пережить это тяжелое время».

Сбор помощи для семьи Хайбулаевых производится по адресу Краснослободск, ул. Октябрьская, 22, телефоны 8 (84479)-6-15-56 и 6-03-80. Телефон многодетной мамы - 8-906-406-31-18.





Часть большой семьи Хайбулаевых.