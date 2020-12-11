Жители аварийных домов в Волгограде встретят Новый год в новых квартирах

Общество 11.12.2020 10:24
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11.12.2020 10:24
Администрация Волгограда приняла от застройщика очередную партию квартир, предназначенных для расселения жильцов аварийных домов - 45 однокомнатных, 38 двухкомнатных и 19 трехкомнатных. Жилые помещения приобреталась в 2019 году в Кировском районе в домах, возведение которых завершено в конце текущего года, рассказали ИА «Высота 102» в администрации города.
Сотрудники муниципалитета уже передают новые квартиры горожанам. Ранее в рамках выполнения регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда» волгоградцам было передано порядка 150 новых квартир. Собственники еще 135 жилых помещений в аварийных домах, которые выбрали денежные компенсации, получили от муниципалитета свыше 146 миллионов рублей. Всего до конца 2020 года из аварийных домов будут переселены свыше тысячи горожан.
Владельцы аварийных помещений получают новое жилье в собственность, с теми, кто проживает в домах на условиях социального найма, заключаются новые контракты. Что касается денежных компенсаций, то для определения их размера привлекаются независимые эксперты, они в индивидуальном порядке оценивают аварийное жилье помещение, так, как если бы оно находилось в технически исправном доме. Так, суммы выплат за некоторые трехкомнатные квартиры в Кировском и Красноармейском районах достигали трех миллионов рублей.
В текущем году администрация Волгограда объявила аукционы на приобретение 139 квартир, а также заключила контракты на покупку еще 180 квартир новостройках Кировского и Советского районов Волгограда. Жилье будет предоставляться гражданам с начала 2021 года. Площадь однокомнатных квартир достигает 43 кв.м, двухкомнатных - 66 кв.м, а трехкомнатных – 83,6 кв.м. Муниципалитет приобретает квартиры, в которых сделана чистовая отделка, обустроены санузлы и установлены газовые плиты. В общей сложности в ходе программы до сентября 2025 года в Волгограде будут расселены более 250 домов, в которых проживают порядка 9800 человек.
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