Общество

Волгоградстат подсчитал стоимость борща

Общество 08.12.2020 09:13
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08.12.2020 09:13


От 200 до 280 рублей – такова средняя стоимость трех литров борща в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102», в Волгоградстате посчитали цену ингредиентов, необходимых для приготовления классического блюда. За основу расчетов были взяты официальные данные о стоимости продуктов за ноябрь 2020 года.
По традиционному рецепту (базовый вариант) на 3 литра воды обычно используют в среднем 500-700 г. говядины, по 300 г. капусты и картофеля, по 200 г. моркови и свеклы, 100 г. репчатого лука, несколько зубчиков чеснока, растительное масло для обжарки, 2 столовые ложки томатной пасты или помидоры, соль и сахар.
Чтобы борщ получился по-настоящему вкусным, стоит добавить в него еще несколько ингредиентов - болгарский перец, лавровый лист, петрушку и укроп, подавать можно со сметаной. Тогда цена борща немного возрастет, уточнили в Волгоградстате. Специалисты отмечают, что большинство овощей «борщевого набора» выращивается в нашем регионе.
Волгоградский регион – крупнейший производитель репчатого лука (21% всего российского производства), моркови столовой (16%), свеклы (4-5%), капусты (2%). По объемам производства моркови столовой и репчатого лука сельхозпроизводители региона занимали по итогам 2019 года  1 место в стране.

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