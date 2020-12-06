Общество 06.12.2020 17:47
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06.12.2020 17:47
Из четырех новых жертв коронавируса, о которых стало известно сегодня, трое не сразу обратились за медицинской помощью. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе, 55-летняя жительница Ольховского района была госпитализирована в Светлоярскую ЦРБ только спустя неделю после появления признаков болезни с двусторонней пневмонией и ковидом. 51-летняя жительница Октябрьского района также терпела неделю. После обращения к врачам ее госпитализировали в больницу №15, где она скончалась. Не удалось спасти жизнь и 59-летней женщины из Палласовского района. Она обратилась за медицинской помощью спустя несколько дней после того, как почувствовала себя плохо.
44-летняя волгоградка сразу обратилась к врачам по месту жительства и лечилась амбулаторно, но без положительной динамики. Ее госпитализировали в больницу №15. У женщины было хроническое заболевание неврологического профиля. Имелись болезни при жизни и у других умерших от коронавируса.
Всего в период пандемии в регионе умерли уже 334 человека.
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