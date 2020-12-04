Экономика

ВТБ в Волгограде увеличил число работающих по субботам офисов

Экономика 04.12.2020 13:25 Новости компаний
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04.12.2020 13:25 Новости компаний


В преддверии роста клиентской активности перед Новым годом ВТБ принял решение дополнительно открыть для своих клиентов свыше 200 офисов в России, которые будут работать по субботам. Число отделений, обслуживающих физических лиц в выходной, составит порядка 850 точек, то есть 65% от всей сети ВТБ. Общее время работы данных отделений также будет увеличено.
Наибольшее число отделений, отрытых в субботу, доступно клиентам ВТБ в Москве и Московской области – 167 - и в Санкт-Петербурге и Ленобласти - 39. Более 600 офисов работают в других регионах России, из них в Волгограде – 3. Полный список размещён на сайте банка. 
В зависимости от клиентопотока и санитарной ситуации в каждом регионе ВТБ будет актуализировать число точек продаж. Решение будет приниматься индивидуально по каждому офису. 
«Наша стратегическая задача - быстро и качественно обслужить всех клиентов, которые обращаются в ВТБ, что особенно важно в период роста потребительского спроса перед Новым годом. В условиях пандемии вопрос о комфортном обслуживании граждан в отделениях особенно актуален. В связи с этим мы на треть увеличиваем число доступных точек продаж, в которых клиенты могут решить свои финансовые вопросы в выходной день, без отрыва от работы в будни. Всего на шестидневный режим работы мы дополнительно переводим 208 точек продаж – наиболее эффективные и с потенциально высоким уровнем клиентопотока», - комментирует Вячеслав Грицаенко, руководитель департамента администрирования сети ВТБ.
ВТБ также напоминает о возможности проведения большинства операций в дистанционном режиме. Уже сейчас около 50% заявок по кредитам наличными, 30% - по ипотеке и 20% - по автокредитам поступают в банк дистанционно, доля вкладов, открываемых в мобильном или интернет-банке, занимает две трети в отдельных сегментах. К 2022 г. ВТБ планирует перевести все продукты для физических лиц в онлайн.
При обслуживании в офисах продаж банк рекомендует клиентам соблюдать все меры санитарной предосторожности: использовать средства индивидуальной защиты и сохранять между собой дистанцию не менее 1,5 м. 

 

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