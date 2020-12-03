Волгоградцы отвоевали ликвидированный маршрут трамвая №1 – он возвращается

Общество 03.12.2020 16:53
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03.12.2020 16:53
МУП «Метроэлектротранс» через неделю возобновляет работу трамвайного маршрута №1 «Детский центр – Ул. Мончегорская». Движение начнется после окончания работ по замене путевых рельсов на участке по улицам Чинарской и Просвещения, сообщили ИА «Высота 102» в администрации города.
Возможность возобновить работу электротранспорта на маршруте появилась благодаря вхождению Волгограда в федеральный пилотный проект. Благодаря федеральному финансированию осенью текущего года начались работы по реконструкции линии скоростного трамвая. Демонтированные шпалы и рельсы проходят экспертизу на заводе «ВЭТА», подведомственном МУП «Метроэлектротранс». Отобранные специалистами рельсы, предназначенные для эксплуатации на малонагруженных и резервных участках пути, используются в ходе проведения работ по текущему содержанию путевого хозяйства. В том числе МУП «Метроэлектротранс» провел восстановление рельсошпальной решетки на участке пути трамвайного направления №1.
О точной дате начала работы трамвайного маршрута № 1 будет сообщено дополнительно, пояснили в мэрии.
Напомним, волгоградцы, не согласные с закрытием маршрута №1, обратились в прокуратуру с коллективными заявлениями. По результатам проверки прокуратура вынесла требование в адрес МУП «Метроэлектротранс» и главы Волгограда с требованием восстановить движение трамвая №1.
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