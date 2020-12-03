Волгоград выиграл федеральный грант на благоустройство





Волгоград вошел в число лидеров Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения». Среди 244 участников из 66 субъектов РФ город на Волге стал вторым с масштабным проектом реновации и благоустройства общественных пространств «Смыкая квадраты», сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда.

Концепция проекта построена на основе универсальной конструкции, связывающей между собой основные точки центральной части Волгограда: центральную набережную, площадь Павших борцов, пойму реки Царицы и улицу Комсомольскую. Плюсом данной концепции является возможность организации экскурсионного маршрута с любой его «вершины». Так, туристы, прибывающие в город-герой со стороны Волги, могут начать свой маршрут с набережной, затем подняться по Аллее Героев к Храму Александра Невского и к Александровскому саду. Отсюда гости города могут продолжить прогулку по улице Мира до Городского детско-юношеского центра или погрузиться в атмосферу дореволюционного Царицына, отправившись в сторону ул. Волгодонской. Гости Волгограда, прибывающие на железнодорожный вокзал, начинают знакомство с нашим городом с Александровского сада рядом с площадью Павших борцов, далее они могут отправиться по Аллее Героев в сторону Волги. На центральной набережной туристы могут выбрать дальнейшее направление движения: либо отправиться к пойме Царицы, либо пойти в сторону музея-панорамы «Сталинградская битва». Аналогичные возможности туристы получат, если начнут свое путешествие из других точек, обозначенных концепцией проекта.

Заняв второе место в конкурсе, муниципалитет Волгограда выиграл федеральный грант в размере 45 млн рублей - эти средства будут направлены на реализацию проектов дальнейшего благоустройства областного центра. Волгоградский проект обошел заявки многих других крупных городов России.

При определении победителей федеральные эксперты учитывали такие критерии, как уровень благоустройства и качество озеленения территории, комплексный подход, сохранение исторического наследия, современный дизайн, вовлеченность в процесс благоустройства местных жителей, синхронизация мероприятий с национальными программами, степень влияния реализации проекта на рост индекса качества городской среды. Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится ежегодно с 2017 года. Его цель — поощрить и распространить лучшие примеры деятельности органов местного самоуправления по организации управления и решению вопросов местного значения.



