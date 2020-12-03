Волгоград выиграл федеральный грант на благоустройство

Общество 03.12.2020 10:24
0
03.12.2020 10:24
Волгоград вошел в число лидеров Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения». Среди 244 участников из 66 субъектов РФ город на Волге стал вторым с масштабным проектом реновации и благоустройства общественных пространств «Смыкая квадраты», сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда.
Концепция проекта построена на основе универсальной конструкции, связывающей между собой основные точки центральной части Волгограда: центральную набережную, площадь Павших борцов, пойму реки Царицы и улицу Комсомольскую. Плюсом данной концепции является возможность организации экскурсионного маршрута с любой его «вершины». Так, туристы, прибывающие в город-герой со стороны Волги, могут начать свой маршрут с набережной, затем подняться по Аллее Героев к Храму Александра Невского и к Александровскому саду. Отсюда гости города могут продолжить прогулку по улице Мира до Городского детско-юношеского центра или погрузиться в атмосферу дореволюционного Царицына, отправившись в сторону ул. Волгодонской. Гости Волгограда, прибывающие на железнодорожный вокзал, начинают знакомство с нашим городом с Александровского сада рядом с площадью Павших борцов, далее они могут отправиться по Аллее Героев в сторону Волги. На центральной набережной туристы могут выбрать дальнейшее направление движения: либо отправиться к пойме Царицы, либо пойти в сторону музея-панорамы «Сталинградская битва». Аналогичные возможности туристы получат, если начнут свое путешествие из других точек, обозначенных концепцией проекта.
Заняв второе место в конкурсе, муниципалитет Волгограда выиграл федеральный грант в размере 45 млн рублей - эти средства будут направлены на реализацию проектов дальнейшего благоустройства областного центра. Волгоградский проект обошел заявки многих других крупных городов России.
При определении победителей федеральные эксперты учитывали такие критерии, как уровень благоустройства и качество озеленения территории, комплексный подход, сохранение исторического наследия, современный дизайн, вовлеченность в процесс благоустройства местных жителей, синхронизация мероприятий с национальными программами, степень влияния реализации проекта на рост индекса качества городской среды. Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится ежегодно с 2017 года. Его цель — поощрить и распространить лучшие примеры деятельности органов местного самоуправления по организации управления и решению вопросов местного значения.
Реклама
«Все свое возьму с собой»: в Волгограде на месте проданного колеса обозрения демонтируют плитку03.12.2020 14:13
Общество 03.12.2020 14:13
В законопроект о переходе Волгоградской области на московское время внесли замечания03.12.2020 13:16
Общество 03.12.2020 13:16
На Гремячинском горно-обогатительном комбинате заработала лаборатория по тестированию на COVID-1903.12.2020 11:14
Общество 03.12.2020 11:14
В Волгограде пострадавший от пожара аварийный дом расселят досрочно03.12.2020 11:13
Общество 03.12.2020 11:13
Москвичи купили часть высотки бизнес-центра "Волгоград-Сити"03.12.2020 11:09
Общество 03.12.2020 11:09
Для вывоза граждан Узбекистана из Волжского не хватает поездов03.12.2020 11:09
Общество 03.12.2020 11:09
AI Journey вошла в топ-3 мировых конференций по искусственному интеллекту03.12.2020 10:52
Общество 03.12.2020 10:52
В Волгоградской области аномальные морозы до -25 задержатся на несколько дней03.12.2020 09:41
Общество 03.12.2020 09:41
Жителям сгоревшего барака в Волгоградской области дадут денег за потерю крова03.12.2020 08:31
Общество 03.12.2020 08:31
На набережной Волгограда возле елки установят каток и горки02.12.2020 20:25
Общество 02.12.2020 20:25
Еще воруют?: в Волгограде неэффективными УК займутся правоохранители02.12.2020 16:25
Общество 02.12.2020 16:25
К Новому году в Волгограде установят световые фигуры почти на 4 миллиона рублей02.12.2020 15:57
Общество 02.12.2020 15:57
Укрощение строптивого: сыну Набиева не дают вернуться в кресло судьи в Волгоградской области02.12.2020 13:38
Общество 02.12.2020 13:38
В Волгограде откроется более 60 елочных базаров02.12.2020 12:31
Общество 02.12.2020 12:31
Скончался муж олимпийской чемпионки и экс-сенатора от Волгоградской области02.12.2020 11:51
Общество 02.12.2020 11:51
Реклама