Общество

Волгоград выиграл федеральный грант на благоустройство

Общество 03.12.2020 10:24
0
03.12.2020 10:24


Волгоград вошел в число лидеров Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения». Среди  244 участников из 66 субъектов РФ город на Волге стал вторым  с масштабным проектом реновации и благоустройства общественных пространств «Смыкая квадраты», сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда.
Концепция проекта построена на основе универсальной конструкции, связывающей между собой основные точки центральной части Волгограда: центральную набережную, площадь Павших борцов, пойму реки Царицы и улицу Комсомольскую. Плюсом данной концепции является возможность организации экскурсионного маршрута с любой его «вершины».  Так, туристы, прибывающие в город-герой со стороны Волги, могут начать свой маршрут с набережной, затем подняться по Аллее Героев к Храму Александра Невского и к Александровскому саду. Отсюда гости города могут продолжить прогулку по улице Мира до Городского детско-юношеского центра или погрузиться в атмосферу дореволюционного Царицына, отправившись в сторону ул. Волгодонской. Гости Волгограда, прибывающие на железнодорожный вокзал, начинают знакомство с нашим городом с Александровского сада рядом с площадью Павших борцов, далее они могут отправиться по Аллее Героев в сторону Волги. На центральной набережной туристы могут выбрать дальнейшее направление движения: либо отправиться к пойме Царицы, либо пойти в сторону музея-панорамы «Сталинградская битва». Аналогичные возможности туристы получат, если начнут свое путешествие из других точек, обозначенных концепцией проекта.
Заняв второе место в конкурсе, муниципалитет Волгограда выиграл федеральный грант в размере 45 млн рублей  - эти средства будут направлены на реализацию проектов дальнейшего благоустройства областного центра. Волгоградский проект обошел заявки многих других крупных городов России.
При определении победителей федеральные эксперты учитывали такие критерии, как уровень благоустройства и качество озеленения территории, комплексный подход, сохранение исторического наследия, современный дизайн, вовлеченность в процесс благоустройства местных жителей, синхронизация мероприятий с национальными программами, степень влияния реализации проекта на рост индекса качества городской среды. Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится ежегодно с 2017 года. Его цель — поощрить и распространить лучшие примеры деятельности органов местного самоуправления по организации управления и решению вопросов местного значения.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

2-ком.кв-ра в сданном доме ЖК "Бейкер стрит".Всего 3,5 млн р.!

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Экспресс-тесты для выявления антител класса IgG/IgM
Общество
03.12.2020 14:13
Общество 03.12.2020 14:13
Комментарии

0
Далее
Общество
03.12.2020 13:16
Общество 03.12.2020 13:16
Комментарии

0
Далее
Общество
03.12.2020 11:14
Общество 03.12.2020 11:14
Комментарии 0

0
Далее
Общество
03.12.2020 11:13
Общество 03.12.2020 11:13
Комментарии

0
Далее
Общество
03.12.2020 11:09
Общество 03.12.2020 11:09
Комментарии

0
Далее
Общество
03.12.2020 11:09
Общество 03.12.2020 11:09
Комментарии

0
Далее
Общество
03.12.2020 10:52
Общество 03.12.2020 10:52
Комментарии 0

0
Далее
Общество
03.12.2020 09:41
Общество 03.12.2020 09:41
Комментарии

0
Далее
Общество
03.12.2020 08:31
Общество 03.12.2020 08:31
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2020 20:25
Общество 02.12.2020 20:25
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2020 16:25
Общество 02.12.2020 16:25
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2020 15:57
Общество 02.12.2020 15:57
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2020 13:38
Общество 02.12.2020 13:38
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2020 12:31
Общество 02.12.2020 12:31
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2020 11:51
Общество 02.12.2020 11:51
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:13
«Все свое возьму с собой»: в Волгограде на месте проданного колеса обозрения демонтируют плиткуСмотреть фотографии
13:39
Завершено следствие по громкому делу об убийстве волгоградца из-за ссоры в родительском чатеСмотреть фотографии
13:29
В поликлиниках Волгограда открыли еще четыре центра онкологической помощиСмотреть фотографии
13:18
Волгоградец бесследно исчез на рыбалкеСмотреть фотографии
13:16
В Волгоградской области при поддержке Сбербанка стартует Программа по развитию личностного потенциалаСмотреть фотографии
13:16
В законопроект о переходе Волгоградской области на московское время внесли замечанияСмотреть фотографии
12:26
«Россети Юг» снизила хищения электроэнергии в Волгоградской области на 25 %Смотреть фотографии
12:25
Пять жертв махом: коронавирус не щадит жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:55
«Ростелеком» запускает услугу «Конструктор рекламы» для пользователей интерактивного телевиденияСмотреть фотографии
11:51
Патент или "упрощенка"?: волгоградский бизнес выбирает новый налоговый режимСмотреть фотографииCмотреть видео
11:41
Рецидивистку осудили за хитрый отъем сотовых телефонов у волгоградцевСмотреть фотографии
11:38
Погналась за дешевизной: в Волгограде с покупателем планшета по интернету сыграли злую шуткуСмотреть фотографии
11:14
На Гремячинском горно-обогатительном комбинате заработала лаборатория по тестированию на COVID-19Смотреть фотографии
11:13
В Волгограде пострадавший от пожара аварийный дом расселят досрочноСмотреть фотографии
11:09
Москвичи купили часть высотки бизнес-центра "Волгоград-Сити"Смотреть фотографии
11:09
Для вывоза граждан Узбекистана из Волжского не хватает поездовСмотреть фотографии
10:24
Волгоград выиграл федеральный грант на благоустройствоСмотреть фотографии
09:41
В Волгоградской области аномальные морозы до -25 задержатся на несколько днейСмотреть фотографии
08:42
Новым генеральным директором ООО «РИТЭК» назначен Ренат НургалиевСмотреть фотографии
08:31
Жителям сгоревшего барака в Волгоградской области дадут денег за потерю кроваСмотреть фотографии
21:56
Больница Волгоградской области выплатит врачу-правдорубу 5 тысяч рублей за моральный вредСмотреть фотографии
21:51
«Россети» обеспечили электроснабжение мобильных госпиталей Минобороны России в АстраханиСмотреть фотографии
20:35
СК проверяет обстоятельства смерти начальника отдела Волгоградстата на рабочем местеСмотреть фотографии
20:25
На набережной Волгограда возле елки установят каток и горкиСмотреть фотографии
20:22
Целая больница в Волгограде «выпала» из перечня ковидных госпиталейСмотреть фотографии
19:44
Кассир букмекерской конторы в Волгограде проиграла деньги фирмыСмотреть фотографии
18:10
«Ростелеком» в Волгограде: сервис как ответ конкуренцииСмотреть фотографии
17:24
Прокуратура требует снести скандальную постройку депутатской семьи в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
16:43
В Волгограде сутенера и жриц любви задержали после интимной встречи с клиентомСмотреть фотографии
16:25
Еще воруют?: в Волгограде неэффективными УК займутся правоохранителиСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 