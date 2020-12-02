К Новому году в Волгограде установят световые фигуры почти на 4 миллиона рублей

Общество 02.12.2020 15:57
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02.12.2020 15:57
В Волгограде для празднования Нового года потратят почти 4 миллиона рублей на установку и монтаж световых фигур. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, выполнит эту работу по заказу МАУ «Информационное агентство Волгограда» ИП Ермаченко Т.Ю., определенную методом «у единственного поставщика». Заказчик разместил две закупки на 1,9 и 1,8 миллиона рублей на установку девяти световых фигур. Так, жители Волгограда в скором времени увидят на улицах города, около городских елок и в парках сияющих огнями «Деда Мороза», «Оленя северного», «Упряжку с подарками», «Зайчика», «Медведя с медвежонком», «Белку», «Снеговика-музыканта», «Семью оленей» и «Волка с подарками».
В Волгограде световые композиции стали устанавливать несколько лет назад. При этом иногда светящиеся фигуры похищали и ломали.
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