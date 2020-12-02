В Волгограде 17-летний «шумахер» под градусом устроил экстремальные гонки с полицейскими (ВИДЕО)

Происшествия 02.12.2020 09:50
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02.12.2020 09:50
В Волгограде задержали 17-летнего подростка, который устроил гонки, скрываясь от сотрудников ГИБДД, Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, вечером 29 ноября 2020 года наряд ДПС, который нес службу в Красноармейском районе Волгограда, предпринял попытку остановить автомобиль «Хендэ Акцент», водитель которого нарушил правила дорожного движения. Однако автовладелец проигнорировал требования автоинспекторов, прибавил скорость и попытался скрыться.
Силами нескольких экипажей городской ГИБДД было организовано преследование нарушителя, во время которого водитель автомобиля «Хендэ» двигался по улицам района, грубо нарушая правила и подвергая опасности других участников движения. Во время движения он несколько раз совершил столкновение с дорожными ограждениями, рекламными конструкциями, но, несмотря на полученные повреждения, продолжался скрываться, до тех пор, пока его машина не была блокирована.
Задержанным водителем оказался 17-летний местный житель. Юноша пояснил, что тайком от отца взял ключ от автомобиля и поехал кататься с друзьями. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался, не скрывая, что перед поездкой употреблял слабоалкогольные напитки.
В отношении задержанного составлены административные протоколы: за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством; невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке; 7 - за проезд на запрещающий сигнал светофора; 5 - за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения.
Кроме того, отцу несовершеннолетнего придется оплатить штрафы за факты превышения скорости, зафиксированные с помощью камер автоматической видеофиксации.
Видео ГУ МВД по Волгоградской области.
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