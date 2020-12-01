Прокурор Волгоградской области предлагает штрафовать чиновников за чехарду с капремонтом домов

Общество 01.12.2020 16:52
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01.12.2020 16:52
Прокурор Волгоградской области Денис Костенко выступил с инициативой об административном наказании муниципальных чиновников. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, предлагается наказывать представителей органов местного самоуправления за нарушения при формировании программы капремонта домов. Законопроект о корректировке регионального кодекса об административной ответственности сегодня поступил на рассмотрение областной думы.
Проверками надзорного органа неоднократно выявлялись случаи, когда муниципалитеты передавали в уполномоченные органы власти региона недостоверную информацию о техническом состоянии многоэтажек, подлежащих включению в программу, или не направляли такие сведения вовсе.
К примеру, предполагалось проведение ремонтных работ в отношении 25 аварийных многоквартирных домов, подлежавших исключению из программы на этом основании (в Городищенском, Камышинском, Клетском, Котовском, Михайловском, Ольховском, Среднеахтубинском, Урюпинском районах, городах Волгограде и Волжском). При этом не были включены в программу введенные в эксплуатацию 64 многоквартирных дома в Городищенском, Быковском, Котельниковском, Среднеахтубинском районах, городах Волгограде и Волжском. На основании данных чиновников капремонту подлежали подвальные помещения в десяти многоквартирных домах в Кумылженском районе, которых в этих зданиях не имелось.
Ненадлежащее исполнение муниципалитетами обязанности по мониторингу технического состояния жилого фонда расценено прокурором области в качестве весомого основания для наступления административной ответственности.
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