Президент РФ назначил нового главного спасателя Волгоградской области

Общество 30.11.2020 16:31
0
30.11.2020 16:31
Начальником ГУ МЧС по Волгоградской области назначен генерал-майор внутренней службы Николай Любавин. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ведомства, 25 ноября подписан соответствующий Указ Президента РФ. С апреля 2020 Любавин являлся временно исполняющим обязанности начальника ГУ МЧС России по региону.
46-летний Николай Любавин родился в Ставрополе. В 2008 году окончил Академию ГПС МЧС России по специальности: пожарная безопасность. В том же году окончил Ставропольский государственный университет по специальности «юриспруденция»; в 2011 году – Российскую академию государственной службы при Президенте РФ по специальности «государственное и муниципальное управление»; в 2013 году – Северо-Кавказский государственный технический университет по специальности «проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ». Кандидат социологических наук.
Награжден медалью МВД России «За отличие в службе» III степени, медалями МЧС России «За отвагу на пожаре» и «За отличие в службе» II степени и др.
Реклама
Жителю Волгоградской области назначили крупный штраф за демонстративный отказ надеть перчатки30.11.2020 17:43
Общество 30.11.2020 17:43
В ТРК Волгограда прикрыли игровую комнату под вывеской музея30.11.2020 16:39
Общество 30.11.2020 16:39
Техноёлка в компании натуральных красавиц встретит первый день зимы в Волгограде30.11.2020 15:06
Общество 30.11.2020 15:06
В Москве сторонники волгоградского времени пикетируют Госдуму30.11.2020 14:45
Общество 30.11.2020 14:45
Из разрухи в новостройки: в Волгограде еще 80 семей получили ключи от квартир30.11.2020 14:34
Общество 30.11.2020 14:34
В Волгограде для жителей поселка Сакко и Ванцетти загорелся «зеленый свет»30.11.2020 14:11
Общество 30.11.2020 14:11
49-летний житель Волгоградской области умер от коронавируса при загадочных обстоятельствах30.11.2020 13:50
Общество 30.11.2020 13:50
Выплаты на троих детей заставили вернуть в ПФР горе-мать в Волгоградской области30.11.2020 12:35
Общество 30.11.2020 12:35
Смелые планы по строительству дорог озвучил губернатор Волгоградской области30.11.2020 12:24
Общество 30.11.2020 12:24
В Волжском матери ребенка с ДЦП пришлось побороться за признание сына недееспособным30.11.2020 11:25
Общество 30.11.2020 11:25
Гаражная «зачистка» грядет в Краснооктябрьском районе Волгограда29.11.2020 17:22
Общество 29.11.2020 17:22
Маршруты ряда электричек в Волгоградской области изменят на два дня29.11.2020 15:09
Общество 29.11.2020 15:09
В аварийном доме на окраине Волгограда в квартире рухнула кирпичная стена29.11.2020 14:44
Общество 29.11.2020 14:44
Главные женщины: волгоградская полиция тепло поздравила всех мам29.11.2020 13:13
Общество 29.11.2020 13:13
По химозным теплицам в Волгоградской области ударят федеральным законом29.11.2020 10:35
Общество 29.11.2020 10:35
Реклама