Президент РФ назначил нового главного спасателя Волгоградской области





Начальником ГУ МЧС по Волгоградской области назначен генерал-майор внутренней службы Николай Любавин. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ведомства, 25 ноября подписан соответствующий Указ Президента РФ. С апреля 2020 Любавин являлся временно исполняющим обязанности начальника ГУ МЧС России по региону.

46-летний Николай Любавин родился в Ставрополе. В 2008 году окончил Академию ГПС МЧС России по специальности: пожарная безопасность. В том же году окончил Ставропольский государственный университет по специальности «юриспруденция»; в 2011 году – Российскую академию государственной службы при Президенте РФ по специальности «государственное и муниципальное управление»; в 2013 году – Северо-Кавказский государственный технический университет по специальности «проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ». Кандидат социологических наук.

Награжден медалью МВД России «За отличие в службе» III степени, медалями МЧС России «За отвагу на пожаре» и «За отличие в службе» II степени и др.



