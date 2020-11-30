Из разрухи в новостройки: в Волгограде еще 80 семей получили ключи от квартир

Общество 30.11.2020 14:34
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30.11.2020 14:34
В Волгограде еще 80 семей переезжают их аварийного жилья в новые жилые комплексы. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, расселение проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Ключи от квартир получили бывшие жильцы ветхих домов №9 по ул. Удмуртской, №20 по ул. Гагринской и №14 по ул. Жолудева. Всего за текущий год волгоградцам предоставлено более 120 новых квартир. Собственникам еще 135 жилых помещений, которые предпочли получить денежные компенсации, мэрия выплатила свыше 146 миллионов рублей.
До конца 2020 года из аварийных домов переселят свыше тысячи горожан. Большая часть новых домов расположена в жилых комплексах «Колизей» и «Парк Арена» в Кировском и Советском районах.
В текущем году администрация Волгограда заключила контракты на покупку еще 180 квартир в новостройках на юге города. Жилье будет предоставляться гражданам с начала 2021 года. Площадь однокомнатных квартир достигает 43 кв.м, двухкомнатных - 66 кв.м, а трехкомнатных – 84 кв.м. Муниципалитет приобретает квартиры, в которых сделана чистовая отделка, обустроены санузлы и установлены газовые плиты. В общей сложности в ходе программы до сентября 2025 года в Волгограде будут расселены более 250 домов, в которых проживают порядка 9800 человек.
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