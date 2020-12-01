Общество

В Волгоградской области из программы капремонта исключат укрепление несущих стен домов

Общество 01.12.2020 09:02
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01.12.2020 09:02


Перечень услуг по капремонту домов в Волгоградской области укоротят на два пункта. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие изменения в региональный закон о проведении капительного ремонта готовятся утвердить депутаты облдумы.
В случае принятия новой редакции закона, из обязательного списка работ исключат пункты «усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома» и «проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта».  Председатель комитета ЖКХ Волгоградской области Алексей Сивокоз в пояснительной записке ссылается на нормы Жилищного кодекса РФ. В этом документе перечислены услуги и работы, которые финансируются из фонда капремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса. Об укреплении внешних несущих стен дома в этом перечне указаний нет. На основании чего, администрация региона предлагает переместить данный пункт в список работ, которые возможно выполнить при условии добровольного увеличения жильцами размера данной платы.
В числе приоритетных задач при выполнении капитального ремонта многоэтажек чиновники называют замену лифтов, которые старше 25 лет. Согласно региональной программе капремонта, с 2021 по 2025 годы планируется установить 3302 новых лифта в 921 жилом доме. «В целях недопущения  возникновения рисков безопасности граждан, выполнение работ по замене лифтов необходимо реализовать в приоритетном порядке, ранее сроков, установленных программой», - поясняет председатель регионального комитета ЖКХ.
Напомним, в октябре администрация Волгоградской области приняла решение об увеличении минимального размера взноса на капитальный ремонт в 2021 году. Плана возрастет с 6,56 до 7,01 рубля за квадратный метр. Для собственников типовых однокомнатных квартир размер индексации составит 16 рублей в месяц, двухкомнатных квартир - 23 рублей, трехкомнатных - 29 рублей.

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