



Перечень услуг по капремонту домов в Волгоградской области укоротят на два пункта. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие изменения в региональный закон о проведении капительного ремонта готовятся утвердить депутаты облдумы.

В случае принятия новой редакции закона, из обязательного списка работ исключат пункты «усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома» и «проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта». Председатель комитета ЖКХ Волгоградской области Алексей Сивокоз в пояснительной записке ссылается на нормы Жилищного кодекса РФ. В этом документе перечислены услуги и работы, которые финансируются из фонда капремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса. Об укреплении внешних несущих стен дома в этом перечне указаний нет. На основании чего, администрация региона предлагает переместить данный пункт в список работ, которые возможно выполнить при условии добровольного увеличения жильцами размера данной платы.

В числе приоритетных задач при выполнении капитального ремонта многоэтажек чиновники называют замену лифтов, которые старше 25 лет. Согласно региональной программе капремонта, с 2021 по 2025 годы планируется установить 3302 новых лифта в 921 жилом доме. «В целях недопущения возникновения рисков безопасности граждан, выполнение работ по замене лифтов необходимо реализовать в приоритетном порядке, ранее сроков, установленных программой», - поясняет председатель регионального комитета ЖКХ.

Напомним, в октябре администрация Волгоградской области приняла решение об увеличении минимального размера взноса на капитальный ремонт в 2021 году. Плана возрастет с 6,56 до 7,01 рубля за квадратный метр. Для собственников типовых однокомнатных квартир размер индексации составит 16 рублей в месяц, двухкомнатных квартир - 23 рублей, трехкомнатных - 29 рублей.



